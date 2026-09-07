Una mujer cayó a una zanja al bajar del colectivo, culpó al chofer por bajarla lejos del cordón y recibirá una indemnización millonaria

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Una mujer que viajaba en un colectivo de la línea 165 sufrió una caída al descender de la unidad y terminó dentro de una zanja. Según denunció, el chofer había detenido el vehículo lejos del cordón, obligándola a realizar un movimiento para poder bajar.

El accidente ocurrió en 2012, en la esquina de Vernet y Petraca, en Monte Grande. La pasajera viajaba junto a su hermana y, al llegar a destino, tocó el timbre para descender.

De acuerdo con su relato, el conductor frenó lejos de la vereda. Al intentar bajar, tuvo que estirarse para evitar el agua de la zanja, perdió el equilibrio y cayó bruscamente. Como consecuencia, sufrió una lesión en el tobillo y otras heridas.

La empresa de transporte negó los hechos, pero las pericias y los testimonios incorporados a la causa permitieron confirmar la versión de la pasajera.

Catorce años después del accidente, el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de Lomas de Zamora determinó que la empresa debía responder por los daños ocasionados.

El juez Carlos Mario Casás consideró que el transportista tiene la obligación de trasladar a los pasajeros sanos y salvos hasta su destino y que esa responsabilidad también comprende las condiciones en las que se produce el ascenso y descenso de los pasajeros.

La sentencia estableció una indemnización de $8.800.000 por incapacidad sobreviniente, contemplando las secuelas físicas y psíquicas derivadas del accidente.

A ese monto se sumaron $4.600.000 por daño moral y otros $460.000 destinados a gastos médicos y de traslado.

De esta manera, la indemnización principal asciende a $13.860.000, sin contar los intereses correspondientes desde la fecha del accidente.

La sentencia también alcanzó a la aseguradora de la empresa, que deberá responder solidariamente por el pago. Además, se estableció que la cobertura deberá actualizarse al valor vigente al momento de la cancelación.