Finalmente, un ladero de Chiqui Tapia ganó una licitación millonaria del organismo porteño que manejó Juan Bautista Mahiques

Cristian Malaspina , secretario general de la AFA y ladero de Claudio "Chiqui" Tapia, obtuvo un contrato millonario del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, ente que manejaba Juan Bautista Mahiques antes de asumir como ministro de Justicia de la Nación. Su empresa, DataCloud SA, resultó adjudicada con casi $180 millones por el servicio de una consultoría en inteligencia artificial.

La licitación sin competidores fue formalmente cerrada el jueves 3. La ganadora fue la firma fundada por el dirigente de AFA, quien es su director titular y presidente. Su padre Pedro Malaspina aparece como director suplente.

A su vez, Malaspina estuvo procesado y sigue investigado en la causa por retención indebida de impuestos y aportes previsionales de la AFA junto al presidente Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.

La oferta de DataCloud SA fue apenas inferior al tope designado para la contratación de $180 millones. La empresa de Malaspina fue la única oferente que se presentó y el proceso de su selección avanzó mientras no había sido designado aún el nuevo fiscal general porteño que sucedería a Mahiques.

De acuerdo con el documento oficial de la Licitación Pública N° 10/26 -firmado por el fiscal general adjunto Pablo Esteban Garcilazo-, "la oferta cumple con los requerimientos técnicos definidos" y por ello se resolvió "adjudicar a la empresa DataCloud SA (...) por la suma total de pesos ciento setenta y nueve millones seiscientos ochenta y cinco mil ( $179.685.000 .-) IVA incluido".

Clarín reveló en agosto . que la Comisión Evaluadora de Ofertas había recomendado preadjudicar a la empresa DataCloud SA para "lograr la contratación del servicio de consultoría en inteligencia artificial para el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , con las características y demás condiciones descriptas en los pliegos de bases y condiciones".

No es el primer negocio de Malaspina con la Justicia porteña. El 26 de septiembre de 2024 el Ministerio Público de la Defensa (MPD) porteño contrató a la misma empresa del actual presidente de Argentinos Juniors, entonces por 85.000 dólares .

El contrato de la Licitación Pública N° 23/24 se destinó al alojamiento de servidores en la nube por un plazo de doce meses. Al igual que ocurrió con la contratación en la procuraduría, la propuesta de la empresa fue la única que se presentó al llamado, según pudo constatar Clarín .

Con la suma de ambos contratos, DataCloud se benefició con $263.707.500 en tiempos en los que el actual ministro Mahiques tuvo injerencia en la procuración porteña —los $84.022.500 que supuso el pagó en dólares del servicio en la nube de 2024 y los $179.685.000 del nuevo contrato de consultoría de 2026 — .

Malaspina se inició en los negocios de servicios tecnológicos en 2011 con la creación de DataWise SA, una firma dedicada al soporte y consultoría de informática . Diez años más tarde, en marzo de 2021, se oficializó en el Boletín Oficial la constitución de DataCloud SA.

En paralelo, Malaspina ascendió en la cúpula de la AFA desde la presidencia del club Argentinos Juniors que obtuvo en 2015.

Leal a Tapia, Malaspina votó por su reelección y fue retribuido en 2025 con un cargo en la mesa chica de Chiqui: la secretaría general de AFA.

Malaspina fue procesado por apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social, ambos en carácter agravado , en una causa penal económica liderada por el juez Diego Amarante, originada por una denuncia de la agencia fiscal ARCA. Pero, a diferencia de Tapia y Toviggino, logró que le revocaran el procesamiento en una instancia superior.

Esa investigación apunta a la presunta retención indebida en AFA de más de 19.300 millones de pesos en concepto de IVA , Impuesto a las Ganancias y cargas sociales entre los años 2024 y 2025.

Al declarar, el dirigente negó ser responsable del manejo financiero de la asociación. Argumentó que el secretario general no cuenta con funciones de administración tributaria, y que no cuenta con las claves fiscales operativas, ni emite los Volantes Electrónicos de Pago , responsabilidades que atribuyó directamente sus superiores.

En junio de 2026 la Cámara en lo Penal Económico revocó la medida contra Malaspina por considerarla "prematura" . No obstante, su situación judicial sigue abierta. El tribunal de apelaciones ratificó los procesamientos de Tapia y Toviggino, y al mismo tiempo ordenó profundizar las medidas de prueba sobre Malaspina para delimitar con precisión si tuvo alguna implicación en la presunta maniobra delictiva.

El ministro de Justicia de Milei y exfiscal general porteño también fue funcionario en la presidencia de Mauricio Macri y ya entonces construyó sus vínculos con la dirigencia de la AFA, de la mano del expresidente de Boca Juniors, sindicalista y operador judicial histórico del radicalismo, Daniel Angelici.

En noviembre de 2025, Tapia lo anunció como vicerrector de la Universidad del Fútbol Argentino (UNAFA). No obstante, el proyecto quedó paralizado y Mahiques se bajó del cargo tras conocerse las denuncias y escándalos de la AFA.

Pero Mahiques llegó a tallar en cargos del fútbol. Fue representante de Argentina en la Comisión de Ética de la Conmebol —confederación de la cual Tapia es vicepresidente— y formó parte de la Cámara de Resolución de Disputas (CRD) de la FIFA en Suiza.

La asunción de Mahiques en el Ministerio de Justicia de la Nación estuvo marcada por la polémica salida de Daniel Vítolo de la Inspección General de Justicia (IGJ). Ese funcionario impulsaba desde la gestión de Milei las auditorías sobre los balances financieros de la AFA y había dispuesto la designación de veedores dentro de la asociación. Debió renunciar poco después del desembarco del nuevo ministro, que marcó otro rumbo en el rol oficial sobre el tema.

El ministro de Milei dejó el MPF porteño en marzo. El jueves pasado fue designado como fiscal general Martín López Zavaleta , quien fuera el segundo de Mahiques. O btuvo 51 votos a favor de un total de 60 en la Legislatura porteña.

Fuente: Clarín