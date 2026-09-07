Viajó con su amante, murió en un accidente y su esposa descubrió las infidelidades durante el entierro

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Una mujer descubrió después del velorio de su marido que, durante años, él había mantenido tres relaciones extramatrimoniales de manera simultánea. El hombre murió a los 41 años en un accidente de tránsito mientras regresaba de un viaje junto a una de sus amantes.

El caso ocurrió en octubre del año pasado en Salvador, Brasil, pero volvió a generar repercusión luego de que la esposa, Kaline Macêdo, compartiera su historia en redes sociales.

Kaline, arquitecta e ingeniera civil, contó que llevaba 12 años en pareja con el hombre. Según relató, se encontraba de viaje por el interior de Bahía cuando recibió la noticia de su muerte y regresó a Salvador para asistir al velorio junto a su madre.

Fue precisamente durante la ceremonia cuando comenzaron a salir a la luz las primeras señales de las infidelidades. La madre de Kaline conversó con otra mujer que se encontraba en el lugar y descubrió que ella también tenía una relación con el fallecido.

La mujer aseguró que estaba en el velorio de su novio, con quien mantenía una relación desde hacía tres años. Al preguntarle si era la madre de Kaline, la respuesta negativa generó sospechas.

Después de esa conversación, algunos familiares comenzaron a observar a las personas presentes y descubrieron que, además de Kaline, había otras dos mujeres que creían mantener una relación con el hombre.

La madre decidió no contarle lo ocurrido a su hija en ese momento para evitar aumentar su dolor. Sin embargo, unos diez días después, Kaline comenzó a descubrir las infidelidades a través de las redes sociales.

Fue entonces cuando su madre le confirmó lo que había observado durante el velorio. Según el relato, el hombre mantenía relaciones con otras tres mujeres. Una de ellas, además, era una joven de 19 años que realizaba una pasantía en la empresa donde él trabajaba.

“Fue ahí que me contó todo lo que había visto en el velorio. Yo estaba en shock. Estaba destrozada porque me sentía culpable por haber pasado tres años intentando terminar con él”, relató Kaline.

La mujer también contó que la relación se había vuelto muy conflictiva y que había intentado separarse tres años antes de la muerte de su pareja. Según afirmó, él no aceptaba la ruptura, la seguía y continuaba buscándola.

“Yo estaba agotada de la relación, pero él no lo permitía. Me seguía, iba detrás de mí, era un caos”, sostuvo.

La historia fue publicada en redes sociales el 14 de julio y rápidamente se viralizó. La publicación ya superó los 3 millones de visualizaciones.