Se suspendió al juicio a Pity Álvarez hasta que se determine si está en condiciones mentales

El juicio contra Cristian Gabriel “Pity” Álvarez Congiú (54) quedó suspendido hasta que el músico sea tratado por un equipo interdisciplinario para determinar si está en condiciones de afrontar el debate que lo tiene como imputado por el crimen de Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz (36).

La decisión la tomó este miércoles el Tribunal N° 29 porteño, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.

“Corresponde ordenar un nuevo informe interdisciplinario con el fin de establecer si puede continuar sometido a un proceso penal para que se garanticen sus derechos”, explicó el juez Goerner.

“Pity” Álvarez continúa internado en el Hospital Tornú, donde la Justicia civil solicitó una internación forzosa por un plazo no mayor a 90 días debido a la situación psiquiátrica que presentó el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados.

Sus abogados defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro insisten en que, debido a su consumo problemático de drogas, no está en condiciones mentales de afrontar el debate por el crimen de Díaz, al que asesinó de cuatro balazos en la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín