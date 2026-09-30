Córdoba: detuvieron a 12 personas e incautaron un arsenal en un megaoperativo por venta ilegal de armas en redes sociales y apps

Una investigación de ocho meses y un megaoperativo contra la venta y alquiler ilegal de armamento mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería concluyó este miércoles con 12 personas detenidas en Córdoba y la incautación de más de 50 pistolas, revólveres, escopetas y fusiles, además de abundante cantidad de municiones, pólvora para recarga y dos proyectiles de mortero.

La Dirección General de Investigaciones Criminales realizó 57 allanamientos simultáneos en diversos puntos de la provincia, de acuerdo a lo comunicado por la Policía de la Provincia de Córdoba .

Las pesquisas de los investigadores determinaron que las armas se ofrecían digitalmente a precios notoriamente más bajos que en el mercado legal , un mecanismo clave para atraer potenciales compradores. El operativo abarcó múltiples domicilios señalados como puntos de venta o almacenamiento del material que fue secuestrado.

Desde la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con armas de fuego, explosivos y demás materiales controlados ( Ufiarm ) advirtieron que una de las vías habituales para ingresar armas al circuito clandestino es el uso de personas autorizadas, catalogadas como “testaferros de armas de fuego” .

Las medidas fueron autorizadas por la fiscal María Celeste Blasco y se extendieron por domicilios de la ciudad de Córdoba, Villa Dolores, Villa Carlos Paz y la localidad de Deán Funes. El operativo contó con la supervisión del jefe policial Marcelo Marín, el ministro Juan Pablo Quinteros , el subjefe Alberto Bietti y el director general Carlos Palaver.

En las tareas colaboraron la Policía Caminera , Explosivos, DUAR, Patrulla Rural, CAP, Unidades Especiales, la Fuerza Policial Antinarcotráfico y la Gendarmería Nacional .

El operativo policial en gran parte de la provincia de Córdoba tuvo un resultado inesperado en uno de los allanamientos. En el barrio Cooperativa Los Paraísos , de la ciudad de Córdoba, las autoridades buscaban armas, pero se encontraron con un búnker de drogas : incautaron estupefacientes , dinero, balanzas de precisión, un dron y handys, entre otros elementos.

“No encontramos las armas pero encontramos una buena cantidad de droga, dos personas que emprenden la huida. A una se la pudo detener, para la otra se está esperando orden de allanamiento para que el Eter ingrese a buscarla porque se pudo determinar en qué vivienda ingresó”, señaló el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros , en diálogo con El Doce .

Según contó, una de las personas que escapó se fue desprendiendo de lo que llevaba consigo. “En un búnker y en la recorrida que hace una de las personas que se escapa se descarga de lo que tenía consigo, estamos hablando de 2,2 kilos de cocaína de máxima pureza ”, afirmó.

“Se han secuestrado también balanzas , un drone , dos handys. Muchos elementos importantes de una investigación que va a empezar porque no lo vinimos buscando, vinimos buscando armas de fuego ”, expresó.

El ministro también describió cómo funcionaban algunos de los inmuebles detectados en el barrio. “Hay viviendas que son solamente búnker que tienen una habitación o dos ambientes: en uno hay un colchón en otro una mesa, una ventana por la que se vende la droga . Claramente eso hay que destruirlo a todo”, sostuvo.

Quien también habló fue el comisario general Carlos Palaver , director general de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba. Allí destacó la logística que tenían para poder detectar en la proximidad de la fuerza de seguridad cuando llega”.

También advirtió el uso de equipos de comunicación y “cómo están distribuidos internamente los patios para poder darse a la fuga ”.

Fuente: Clarín