Otro testimonio contra el DT de hockey preso por abuso: “Nos prometía a llegar a Las Leonas; todo lo que me decía que hiciera, yo lo hacía”

Horacio "Chacho" Asensio era hace 13 años un intocable. Lo que él decía, se hacía. Y tenía con qué: disciplina, conocimiento y pasión por el hockey sobre césped que lo erigían en un arquitecto de cracks.

Hoy está preso, acusado de abuso de menores . Tres ex jugadoras del Club Atlético Monte Hermoso se animaron a denunciarlo en la Justicia, aunque solo una de ellas avanzó con la acción penal.

Los investigadores esperan que, tras la difusión del caso, se produzca un efecto dominó y aparezcan más testimonios.

Su abogado defensor, Maximiliano de Mira, reclamó la absolución de su cliente bajo el argumento de la prescripción del delito, que se cumple a los 12 años de cometido el hecho.

Sin embargo, este martes 29 de septiembre la jueza de Garantías N° 4 de Bahía Blanca, Marisa Promé, lo rechazó, por lo que se espera que vaya preso a la cárcel de Saavedra (por ahora está en una comisaría de Coronel Pringles).

En 2014, " el profe de la Vitara roja ", como lo recuerdan los lugareños, se tuvo que esfumar de Monte Hermoso, donde era amo y señor. Pero como aquellos policías corruptos a los que mandan a otros destinos lejanos, él seguía dirigiendo y formando a chicas, ahora en el club Sporting de Mar del Plata .

Según pudo saber Clarín , en las últimas horas una de las víctimas que lo denunció recibió mensajes de jóvenes que atravesaron la misma situación. Falta un paso relevante y para nada sencillo: que se animen a acudir a la Justicia.

Los relatos son creíbles y demuestran el perverso accionar del entrenador, que encantaba a los padres con su rigurosidad castrense y sometía a las adolescentes cuyo sueño era tan simple como inocente: convertirse en "Leonas".

Asensio, de 59 años, fue detenido el domingo 20 de septiembre en Mar del Plata , acusado de "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido por el encargado de la educación o de la guarda de la víctima ", en perjuicio de una jugadora que tenía entre 13 y 17 años cuando ocurrieron los hechos, a principios de la década de 2010.

El expediente está a cargo del fiscal Diego Torres, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 4 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

En sus testimonios, al menos cuatro ex jugadoras -cuyas identidades se preservan para no revictimizarlas- expusieron las repudiables conductas del entrenador, que las citaba en su departamento para pesarlas desnudas y las manoseaba.

También, mientras era secretario de Deportes de Monte Hermoso, las hacía ir al natatorio municipal en un horario inusual, a las 21, y luego de que se entrenaran en el agua se metía desnudo en los vestuarios de mujeres mientras ellas se duchaban, donde les pedía que lo masturbaran.

" Si no me la hacés vos, me la hago yo ", le advirtió a una de las víctimas, que llegó a jugar en "Las Leonas", hoy tiene 29 años y su testimonio fue el que disparó la investigación con el asesoramiento del abogado penalista bahiense Sebastián Martínez.

Otra de las adolescentes que había llegado a jugar desde la Patagonia sufrió numerosas situaciones de abuso sexual que ella consintió por temor, ya que él era su tutor y estaba sola en Monte Hermoso.

Luego de una noche en la que la obligó a acostarse con él en su cama, relató lo que ocurrió horas más tarde, por la mañana: " Al día siguiente entrenábamos, así que me llevó en su auto, yo iba enojada, no le hablaba, entonces él me dijo: 'No seas tonta, lo que pasó anoche es lo que pasa entre nenas y nenes ' ".

El caso Asensio fue revelado por el medio bahiense La Brújula 24 . En las últimas horas, Clarín accedió a otro testimonio de una víctima que prefirió no instar la acción penal pero se comprometió a salir de testigo en favor de una de las denunciantes.

Se trata de otra ex jugadora del Club Atlético Monte Hermoso que hoy tiene 36 años.

Ella estaba en un club de Europa cuando supo que a Asensio lo habían echado de la localidad balnearia por un caso de abuso sexual.

Recién en 2024 pudo hablar con la "Leona" que lo denunció, por lo que ella también decidió contarle que había pasado por lo mismo.

" Entre mis 11 y 14 años yo sufrí abusos por parte de Asensio , compartía con él, era mi entrenador de hockey del Club Atlético Monte Hermoso. Solía buscarme por fuera del entrenamiento de hockey, él actuaba como paternal ", declaró.

Y sostuvo: " Particularmente me solía llevar en su camioneta, era una Vitara roja , solía llevarme a la playa, a donde no había nadie, a la noche, se ponía arriba mío, me besaba en la boca, con beso de lengua, se ponía arriba y me manoseaba las partes íntimas y se frotaba contra mi cuerpo, esa situación era con ropa puesta, me tocaba las partes íntimas ".

Además, reveló lo que le pasó en un campamento en la zona del faro de Monte Hermoso, donde el DT se metió de prepo en su carpa: " Se subió arriba mío... creo que estaba con otras compañeras y ellas estaban dormidas, me acuerdo de que él me pedía que haga silencio, me decía 'shhhh '".

Esta mujer remarcó que la figura del entrenador en aquel momento era muy importante para el hockey femenino sobre césped, al punto que llegó a integrar el cuerpo técnico de las "Leoncitas", el seleccionado Sub 18.

"En cierta manera nos prometía a llegar a Las Leonas; todo lo que me decía que hiciera, yo lo hacía ", sostuvo.

Al igual que otras chicas, el profesor la citaba en su departamento, en un edificio rosado enfrente de la parrilla de Luisito. " Un día prendió el televisor y tenía una película porno , la puso unos segundos y la apagó ", afirmó la testigo.

En 2015, esta chica estaba de novia y lo que sufría con Asensio le afectaba para tener relaciones sexuales con su pareja. Por eso decidió contarle y empezó a ver una psicóloga con la que todavía se trata.

Además, recordó que en un torneo a finales de 2013 la mamá de la chica que era de la Patagonia y tenía al DT como su tutor lo increpó al grito de " pedófilo " en el Club Universitario de Bahía Blanca. En aquel momento, nadie quería creer que eso era verdad.

" En 2014 todo el pueblo supo de lo que Horacio hizo e incluso las autoridades a nivel nacional lo sabían , porque él fue entrenador a nivel nacional y luego desapareció de todos lados" , expresó.

Fuentes judiciales consultadas por Clarín dijeron que están trabajando con medidas y testimonios. El único caso que avanzó es el de la ex "Leona".

La esperanza es que haya más víctimas que se animen a desenmascararlo, aunque con la reciente resolución de la jueza Promé se dio un paso más que importante.

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín