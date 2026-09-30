MADARIAGA - ELECCIONES 2027: "Quique" De Mare anticipó que trabaja para que Marcos Jovanovic continúe el proyecto de Santoro en General Madariaga

MADARIAGA





El secretario de Coordinación de la Municipalidad de Madariaga, Enrique “Quique” De Mare, habló en CNM Radio 93.3, durante el programa Informe Central, sobre su llegada al nuevo cargo, la situación de Desarrollo Social, las dificultades económicas que atraviesan muchas familias, seguridad, obras, protección animal y también sobre el escenario político de cara a las elecciones de 2027. En ese último punto, dejó explícita su posición dentro del oficialismo local: sostuvo que trabaja para que Marcos Jovanovic sea quien continúe el proyecto iniciado por el intendente Esteban Santoro.





“Estamos trabajando de la mano de Esteban con el equipo de siempre y viendo el trabajo que se hace, los equipos, cómo ir formando. Hoy es muy pronto para trabajar, pero parte del proyecto de Esteban y de todo este equipo es seguir trabajando”, explicó De Mare al ser consultado sobre cómo observa el armado político local rumbo a 2027. Y, al hablar específicamente de su postura personal, fue directo: “Yo, en mi caso, estoy trabajando porque quiero y queremos que esté Marcos, ¿no?, en la continuidad”.





Jovanovic y la continuidad del proyecto





La definición abrió uno de los principales tramos políticos de la entrevista. Consultado sobre si Jovanovic podría ser uno de los candidatos a intendente, De Mare respondió: “Podría ser uno de los candidatos, por lo menos. Es la idea de lo que tenemos varios trabajando”. El funcionario aclaró que todavía falta tiempo para la definición electoral y reconoció que circulan otros nombres en distintos medios, pero remarcó cuál es la expectativa dentro del sector con el que trabaja.





“Sé que en diferentes medios han tirado otros nombres, ¿no? Pero bueno, esa es la idea”, señaló. Ante la repregunta sobre si el objetivo es trabajar para Jovanovic, respondió afirmativamente y habló de las expectativas que existen en torno a la continuidad del proyecto político. Para De Mare, no se trata solamente de una candidatura individual, sino de la continuidad de un esquema de trabajo que, según explicó, reúne a buena parte del equipo que comenzó la gestión.





“El proyecto con Marcos es amplio. Estamos todos, la mayoría de los que iniciamos. Obviamente después del 2027 se vendrá renovación, tiene que venir una renovación, ¿no?, lógica por desgaste, por todo, por renovación de caras”, sostuvo. De esta manera, planteó que la eventual continuidad también debería contemplar un recambio generacional y de nombres dentro del espacio.





El funcionario también destacó la conformación actual del equipo municipal y sostuvo que Santoro combinó dirigentes y funcionarios de distintas edades y trayectorias. “Siempre tenés que mechar y eso Esteban, la verdad, lo hizo bien: mecha juventud, gente de mediana edad, gente mayor, experiencia y siempre tratando de escuchar las otras partes”, afirmó.





En ese sentido, aseguró que la incorporación de personas provenientes de distintos sectores políticos no representó un obstáculo para la gestión. “Esteban siempre optó por la capacidad más que por la idea política”, señaló. Y agregó que, más allá de los distintos orígenes, “siempre hubo un buen contacto con el PRO”.





Sobre el escenario político más amplio, De Mare evitó anticipar acuerdos concretos y sostuvo que todavía existe mucha incertidumbre respecto de cómo quedarán conformados los espacios de cara a 2027. “Hay que ver cómo se conforman. Vos tenés una idea, por ahí, más general, más global de los medios nacionales, pero está todo muy cambiante, muy raro”, expresó.





Nuevo rol y doble función





De Mare asumió hace aproximadamente tres o cuatro meses como secretario de Coordinación del municipio, pero continúa vinculado al área de Desarrollo Social, donde tiene una extensa trayectoria. Explicó que su permanencia allí está relacionada, entre otras cuestiones, con una serie de jubilaciones y movimientos internos que obligaron a reorganizar los equipos.





“Se jubilaron dos personas que eran quienes me acompañaban en el equipo, Nancy Jaureguiberry y Jorge Boto, más personal que se fue jubilando también en el área de prestaciones, que es donde salen los planes y demás”, detalló. Según explicó, la decisión fue reorganizar los recursos existentes en lugar de incorporar una nueva planta política.





“No se nombró planta política nueva, sino que nos fuimos reacomodando, reestructurando y porque así lo amerita la época. Tenemos que dar el ejemplo”, sostuvo. En ese proceso, algunas trabajadoras sociales que ya formaban parte de la gestión asumieron nuevas responsabilidades dentro del área.





De Mare explicó que intenta mantener presencia tanto en Desarrollo Social como en la Secretaría de Coordinación. “Lo que es Desarrollo Social, yo voy todos los días, o trato de ir tres veces a la semana, cuatro, o ir en contraturno para trabajar con la gente, pues somos menos; y acá en el municipio vengo a primera hora todos los días”, relató.





La doble función, reconoció, implica un ritmo intenso. “Vamos mechando, vamos atendiendo todo. La verdad que es intenso el ritmo de acá del municipio y aprendiendo”, manifestó. Al mismo tiempo, destacó el acompañamiento del equipo municipal y el traspaso de información recibido de Miguel, además del trabajo conjunto con Emilio, Hernán, Marcos y Mara.





Desarrollo Social: aumentó la demanda y cambió el perfil de las necesidades





Uno de los temas centrales de la entrevista fue la situación de Desarrollo Social. De Mare aseguró que la demanda aumentó cerca de un 20% respecto del año anterior y explicó que los meses de mayor presión no necesariamente coinciden con los que tradicionalmente se consideran más complicados.





“Tenemos incrementos, se ha incrementado con respecto al año pasado casi un 20%, un poquito más”, indicó. Según describió, agosto y septiembre terminan siendo particularmente complejos, mientras que hacia fines de octubre comienza a crecer la demanda vinculada con el gas y otros servicios.





A la asistencia alimentaria se sumaron en los últimos años pedidos vinculados con el pago de servicios. “Con aumento de las tarifas y demás, es todo lo que es ayuda de luz. Las ayudas son pocas, pero bueno, esto ya hace un par de años que se viene notando o más, pero se ha recrudecido mucho entre el año pasado y este año”, explicó.





El funcionario describió una situación en la que numerosas familias tienen dificultades para afrontar gastos básicos. “Gente que no llega con gas, no llega con luz, con lo que es la tarifa, el aumento y así bueno, es todo”, resumió.





De Mare explicó que el municipio debió adaptar su esquema de asistencia a las posibilidades económicas existentes. Recordó que durante el año anterior la caída de la coparticipación y el menor goteo de recursos habían generado dificultades, especialmente teniendo en cuenta la estructura municipal.





“Este año, ya previendo lo que venía, nos acomodamos mejor, nos ajustamos un montón”, afirmó. Por ese motivo, señaló que el área habitacional quedó reducida a las intervenciones más urgentes y que la prioridad está puesta actualmente en la asistencia alimentaria.





“Alimento no se le niega a nadie”





El secretario remarcó que, pese a las restricciones presupuestarias, la asistencia alimentaria continúa siendo una prioridad. “Estamos abocados a lo que es alimentario”, explicó al describir los programas municipales existentes.





Entre ellos mencionó el denominado Esfuerzo Solidario, que funciona bajo un esquema de contraprestación y entrega asistencia dos veces al mes, además de bonos de verdura, pan y otros productos, un bono de pollo y la ayuda alimentaria mensual para las personas inscriptas. También mencionó las ayudas urgentes y el plan para personas con diabetes que se entrega el cuarto jueves de cada mes.





“Son ayudas, pero bueno, esto se ve cada vez, la necesidad se ve cada vez más”, afirmó. Y fue categórico respecto de la asistencia alimentaria: “Alimento no se le niega a nadie”.





De Mare también hizo referencia a los cambios en los programas provinciales y al impacto que tiene la reducción de los módulos alimentarios. “Ahora, sin los módulos, eso recae, impacta directamente en todos nosotros”, sostuvo, en referencia al esfuerzo adicional que debe realizar el municipio para cubrir parte de esa demanda.





Además, señaló un fenómeno que, según indicó, se observa con mayor frecuencia: el crecimiento de familias que llegan desde otras localidades y que todavía no tienen un año de residencia en Madariaga. “Es notorio el incremento de la cantidad de familias que han venido de afuera, que no tienen un año de residencia, que tienen seis meses, que tienen un año y medio, y que son traídos por parientes, por allegados”, explicó.





Según su relato, algunas de esas personas terminan desvinculándose del núcleo familiar que inicialmente las recibió y recurren posteriormente al municipio. “Uno no puede darles todas las respuestas por más que quiera”, admitió. Sin embargo, remarcó la dificultad que representa negar asistencia cuando se trata de necesidades básicas.





Viviendas, bloques y nuevos proyectos





En materia habitacional, De Mare explicó que el municipio trabaja actualmente con recursos más limitados, aunque recordó los resultados obtenidos durante la gestión. Mencionó especialmente una bloquera municipal que sufrió una rotura y cuya recuperación permitiría volver a producir materiales.





“Hay una máquina de vibrado para hacer bloques, que con eso hicimos más de 25 módulos en toda la gestión de vivienda para gente que en ese momento no tenía o estaba en situación de calle, e innumerables arreglos”, recordó.





La intención ahora es volver a utilizar esa capacidad de producción para distintas obras municipales. “La idea ahora también es hacer adoquines, para empezar a hacer cierta parte de la ciudad, para trabajar para el municipio, bueno, adoquines, estacionamientos y demás”, explicó.





El funcionario planteó así una estrategia de aprovechamiento de recursos propios, que permita reducir costos y utilizar la estructura municipal para diferentes intervenciones.





Salarios municipales y situación económica





La pérdida del poder adquisitivo también fue uno de los temas abordados. De Mare, que además es docente, aseguró que observa personalmente las dificultades que atraviesan los trabajadores para llegar a fin de mes.





“El factor económico es el preponderante”, sostuvo al analizar las principales problemáticas que observa desde su nuevo cargo. “Hoy la mayoría hace alusión al poder adquisitivo, la pérdida de poder adquisitivo, no rinden los sueldos”, explicó.





En ese contexto, se refirió a la mesa salarial mantenida con los gremios municipales y al aumento del 5% anunciado para los trabajadores. “Va a ser con el sueldo de octubre”, precisó, y explicó que el incremento será remunerativo, por lo que también impactará en los jubilados municipales.





De Mare señaló que el aumento se suma al incremento anterior del 10% y destacó que el municipio intenta sostener una administración ordenada. “Ese es el esfuerzo que está haciendo hoy el municipio para poder arrimar un poquito más al sueldo de los empleados municipales y siempre manteniendo una gestión ordenada”, afirmó.





También adelantó que se trabaja para repetir la caja navideña para los empleados municipales y que se prepara una actividad por el Día del Empleado Municipal, con entrada gratuita y sorteos, cuya recaudación estará destinada al Hospital Municipal.





Caniles y protección animal





Otro de los temas abordados fue el funcionamiento de los caniles municipales y el trabajo conjunto con Provida. De Mare explicó que recientemente se recibió un subsidio de aproximadamente dos millones de pesos y que una cuadrilla municipal realizó trabajos de mantenimiento en las instalaciones.





“El sábado terminamos con la cuadrilla municipal, se terminaron de acomodar unos caniles que había que terminar, con tejido, con ladrillo, con las rejas, se tiró un poco de tierra y polvo de piedra para poder alojar más perros”, detalló.





También señaló que dos empleadas municipales trabajan allí y destacó el vínculo con la organización Provida. “Siempre estamos, la verdad, en un ida y vuelta fluido con Ariel, con Provida, porque no es soltarle la mano, es un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo”, sostuvo.





De Mare recordó además que años atrás el municipio afrontaba una parte mucho mayor de los gastos relacionados con la alimentación de los animales. “En una época, me acuerdo, estoy hablando acá hace más de seis años, una licitación de alimentos para perros era casi lo mismo que una licitación de alimentos para Desarrollo”, relató.





Ante la necesidad de priorizar recursos, fue claro respecto de su criterio: “Si te puedo poner la balanza, y yo creo, creo no, seguramente me voy a inclinar por Desarrollo, por la gente, por la persona”.





Perros sueltos, multas y controles





El funcionario reconoció que la problemática de los perros sueltos genera reclamos de distintos sectores. Por un lado están quienes denuncian mordeduras, accidentes o animales sueltos y, por otro, los propietarios y protectores que cuestionan determinadas medidas.





“Es una temática muy compleja”, sostuvo. Y explicó que el municipio debe intervenir dentro de los límites que establece la normativa. “Tenés el que te denuncia, el que viene, protesta, ‘me mordió un perro’, ‘me caí’, ‘nos embistió’. Porque viene gente muy enojada, y también tenés el dueño o el protector de los perros”, describió.





En materia de controles, explicó que existen inspectores municipales en distintos horarios y guardias durante los fines de semana. Sin embargo, reconoció que muchas veces resulta complejo identificar a los responsables de los animales y avanzar con las infracciones.





Respecto de las multas, señaló que una parte de lo recaudado se destina al costo operativo y otra parte a instituciones reconocidas de bien público, como cooperadoras escolares u otras entidades.





Secuestro de motos y seguridad





La seguridad también ocupó una parte importante de la conversación. De Mare se refirió especialmente al secuestro de motos por ruidos molestos y maniobras peligrosas y reconoció que el municipio considera que deberían realizarse más procedimientos.





“Se han secuestrado por ruidos molestos, por maniobras peligrosas. Y se tendrían que secuestrar muchos más”, sostuvo. Sin embargo, explicó que los procedimientos tienen limitaciones y que el municipio debe trabajar articuladamente con la Policía.





También mencionó las dificultades vinculadas con la disponibilidad de móviles y personal policial. “Sabemos también la baja de móvil de personal que tiene la Policía, entonces siempre debemos trabajar articulados con ellos”, señaló.





En cuanto a la patrulla urbana, recordó que no posee poder de policía y explicó que el municipio continúa trabajando en la compra de dos vehículos eléctricos. Según indicó, el proceso licitatorio tuvo una segunda convocatoria sin oferentes.





“Se están comprando dos autos eléctricos que salieron en la licitación, una segunda licitación, pero no se han presentado oferentes”, explicó. La elección de vehículos eléctricos, según detalló, está relacionada con la búsqueda de reducir los costos de mantenimiento y operación.





El municipio y las obras educativas





De Mare también defendió el rol que cumple el municipio en materia de infraestructura y explicó que, aunque las escuelas dependen de la Provincia, la administración local termina interviniendo en numerosas obras.





“Hoy están. Tenés obra, hoy sí, tenés el Polo Tecnológico, que se hizo todo con fondos municipales. Hoy pasé, tenés obra en el 901, Escuela 8, Escuela 15, se terminó Techo Medalán”, enumeró.





Al mismo tiempo, recordó que el municipio debe sostener otras instituciones y servicios propios. “Tenés que sostener todo lo que es tuyo, ¿no? Casita de Chocolate, que es una guardería con 70 niños. Toda la Escuela Municipal de Bellas Artes”, explicó.





También destacó el acompañamiento a los clubes y las actividades destinadas a la infancia. “Se da ayuda a todos los clubes, con horas cátedra, que es un tema menor, que apuestan a la infancia, para fútbol infantil”, sostuvo.





En ese punto volvió sobre una discusión recurrente respecto del Fondo Educativo y aclaró que las escuelas son provinciales, mientras que el municipio cuenta con la Escuela Municipal de Bellas Artes y la Casita de Chocolate. “Después te terminan reclamando que vos te hacés cargo de toda la obra, y no es lo mismo, no es así”, planteó.





Reclamos por recursos para seguridad





Una situación similar, según De Mare, se da en materia de seguridad. El funcionario explicó que el municipio realiza aportes para combustible y mantenimiento de móviles policiales, aun cuando la responsabilidad principal corresponde a otras estructuras del Estado.





“Estamos con un problema y se está haciendo reclamo del área de seguridad”, señaló. En particular, se refirió a los móviles del CPR y al dinero destinado al combustible: “En CPR hay dos móviles y cada 15 días, si mal no recuerdo, giran 80.000 pesos de combustible”.





De Mare cuestionó si ese monto resulta suficiente para cubrir las necesidades de patrullaje en una zona amplia. “¿Y decime, qué andás con 80.000 pesos?”, planteó, al referirse al costo de combustible y a las distancias que deben cubrirse.





También mencionó localidades y zonas rurales como Sorzales, Juancho y Canal 5 y explicó que los reclamos de los productores terminan llegando al municipio. “El primer representante del Estado que pone la cara o al que le golpean la puerta es el municipio. De ahí para adelante”, afirmó.





Justicia y reincidencia





En otro tramo, De Mare volvió sobre una de las cuestiones que el oficialismo local viene planteando en materia de seguridad: la situación de personas con múltiples antecedentes o ingresos al sistema judicial que vuelven a quedar en libertad.





“Mientras la gente que tiene que dejarlos detrás de la reja no lo haga, no se decida, aquella persona que tiene seis, siete u ocho entradas, delitos, como vos quieras llamarles, no queden donde tienen que estar, vamos a tener este problema”, sostuvo.





El funcionario reconoció que la problemática excede las posibilidades de la administración municipal y que las herramientas disponibles son limitadas. Aun así, defendió el trabajo conjunto con la Policía, el monitoreo mediante cámaras y las intervenciones que se realizan desde el municipio.





Una definición política para 2027





Hacia el cierre de la entrevista, la conversación volvió al escenario electoral. De Mare insistió en que todavía es temprano para hablar de candidaturas cerradas, pero dejó clara su postura respecto del proyecto político que pretende acompañar.





“Estamos trabajando de la mano de Esteban con el equipo de siempre”, explicó. Y cuando se le preguntó específicamente por la continuidad, respondió: “Yo, en mi caso, estoy trabajando porque quiero y queremos que esté Marcos, ¿no?, en la continuidad”.





Ante la posibilidad de que Marcos Jovanovic sea candidato, De Mare respondió: “Podría ser uno de los candidatos, por lo menos. Es la idea”. La definición fue acompañada por una aclaración: todavía resta conocer cómo se conformarán los espacios políticos y qué acuerdos se producirán a nivel provincial y nacional.





“Tenemos una idea, por ahí, más general, más global de los medios nacionales, pero está todo muy cambiante, muy raro”, sostuvo. En ese contexto, evitó anticipar acuerdos definitivos y remarcó que el trabajo del equipo continuará durante los próximos meses.





La entrevista dejó así una definición política concreta dentro del oficialismo de General Madariaga: De Mare afirmó que trabaja para que Marcos Jovanovic sea parte de la continuidad del proyecto que encabeza Esteban Santoro y señaló que, más allá de la renovación que considera necesaria después de 2027, la intención actual es sostener el rumbo de gestión con una nueva etapa.





“Hay que seguir trabajando para Marcos”, sintetizó el funcionario durante la charla, en una de las frases que marcaron su posicionamiento de cara al escenario electoral que comenzará a definirse con mayor precisión en los próximos meses.