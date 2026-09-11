Salió a trabajar como chofer de una app, desapareció y lo encontraron muerto en su camioneta

David Taboada, de 67 años, salió a trabajar como chofer de Uber el martes por la noche en Rosario y desde entonces su familia no volvió a tener noticias de él. Tras denunciar su desaparición, el hombre fue encontrado muerto al día siguiente en la parte trasera de su Jeep Renegade , estacionado al costado de la autopista Rosario-Santa Fe. La Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento.

La búsqueda comenzó después de que los familiares de Taboada advirtieran que no había regresado tras salir a trabajar con la aplicación de viajes .

El caso tuvo un giro cerca de las 17.30 del miércoles , cuando una mujer que vive en la zona reconoció el Jeep Renegade gris a la altura de Cullen y Ugarte, en el extremo norte de Rosario .

La camioneta estaba detenida a un costado de la autopista y tenía pedido de paradero desde la noche anterior .

La mujer se acercó al vehículo y advirtió que Taboada estaba en los asientos traseros . Inmediatamente llamó al 911.

Efectivos policiales llegaron al lugar, preservaron la escena y solicitaron la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) .

Los médicos revisaron al hombre y confirmaron que había muerto .

Sobre el estado en el que fue encontrado el cuerpo existen, por el momento, versiones diferentes . La Capital informó que en el lugar no se habían detectado indicios de una agresión, mientras que otros medios que citaron el parte policial señalaron que Taboada presentaba un golpe en la cabeza .

Por ese motivo, no está determinado todavía si esa lesión existió, cómo se produjo ni si tuvo relación con la muerte .

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó las primeras pericias sobre el vehículo y el cuerpo con el objetivo de reconstruir qué ocurrió desde que Taboada salió a trabajar hasta que fue encontrado.

La causa quedó bajo investigación de la Justicia provincial y, hasta el momento, no se informó oficialmente la mecánica de la muerte ni si hubo participación de terceros .

Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para realizar la autopsia.

El estudio forense será determinante para establecer la causa del fallecimiento y esclarecer qué ocurrió durante las horas en las que el chofer permaneció desaparecido .

Fuente: TN