Quiso robar en una escuela de Mar del Plata y se hizo el dormido cuando llegó la Policía

Un hombre de 41 años fue detenido cuando intentaba robar en una escuela de Mar del Plata . Todo ocurrió esta madrugada en el colegio Alfred Nobel, en la avenida Libertad al 6000, del barrio Villa Primera.

Fuentes policiales indicaron que el sospechoso fue sorprendido dentro del instituto después de que se activó la alarma de seguridad.

El personal del Comando de Patrullas Norte llegó alrededor de la 1:30 al colegio y un trabajador de mantenimiento que tenía las llaves les abrió la puerta.

Al recorrer los pasillos, los agentes encontraron al hombre tirado en el suelo mientras simulaba que estaba dormido para evitar ser descubierto.

Durante la inspección, los efectivos de la Comisaría Cuarta encontraron la ventana que había sido forzada y cuatro televisores que habían sido retirados de sus soportes . Tres estaban apoyados sobre un pupitre y el cuarto estaba en el piso.

En otro sector del edificio, los policías encontraron dos parlantes grandes que posiblemente también habían sido apartados para robarlos. Además, el kiosco de la escuela presentaba daños en una de sus ventanas y había mercadería desparramada en el exterior .

La responsable del establecimiento confirmó que los televisores habitualmente estaban instalados en las aulas y reconoció los elementos recuperados por la Policía.

El hombre quedó detenido por tentativa de robo agravado por escalamiento y fue trasladado a Tribunales por disposición de la Fiscalía de Flagrancia.

Hace tres días, hubo otro robo frustrado en el partido de Escobar. En este caso, cuatro ladrones intentaron hacer un boquete para entrar a un banco , pero fueron descubiertos y capturados justo a tiempo. Todo ocurrió en la localidad de Garín.

Los delincuentes fueron descubiertos a partir de una denuncia anónima . Realizaron un operativo cerrojo que llevó a que la Policía Municipal de Escobar, el Comando de Patrullas y la Sub DDI Escobar los encontraran en el lugar.

La banda fue descubierta en un galpón contiguo a la entidad bancaria ubicada sobre Mitre al 600, donde llevaban días haciendo un boquete con el objetivo de entrar al banco.

Al encontrarse con la policía, los ladrones intentaron escapar , lo que desencadenó una persecución. Los agentes rodearon el lugar y lograron capturar a los sospechosos.

Dos fueron reducidos en los techos de la construcción, uno en la terraza de un comercio cercano y el último en el patio interno del propio banco. La rápida respuesta policial permitió frustrar el robo antes de que pudieran acceder a la bóveda.

Durante la persecución, dos agentes resultaron heridos , aunque ambos estaban fuera de peligro. Uno de ellos sufrió una caída al romperse una chapa del techo, mientras que el otro se arrojó para atrapar a uno de los individuos que intentaba fugarse.

Los detenidos fueron identificados como un ciudadano colombiano de 36 años, un hombre de 26 oriundo de Maquinista Savio, un joven de 19 de Pilar y un ciudadano de venezolano de la misma edad.

En el lugar encontraron una importante cantidad de herramientas y equipos específicos para este tipo de robos. Contaban con herramientas de corte, mochilas, pasamontañas, guantes, una amoladora, cortadoras de candados, una batería de auto, cinco celulares, un inhibidor de señal, dos handys, y un tubo de oxígeno con manguera de corte de plasma, lo que confirma la sofisticación del plan.

Todos fueron trasladados a la Comisaría Escobar 1ª y quedaron a disposición de la UFI N°5 del Departamento Judicial Zárate-Campana, acusados de robo calificado en grado de tentativa.

Fuente: TN