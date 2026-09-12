Quilmes: denunciaron ruidos molestos en un bazar y encontraron aves, gallinas y gansos

Un operativo de Zoonosis terminó con el rescate de varios animales que se encontraban dentro de un bazar ubicado sobre la calle 9 de Julio, en el centro de Bernal, partido de Quilmes. El procedimiento se realizó durante la tarde del viernes , luego de una denuncia de vecinos por los ruidos molestos que provenían del establecimiento.

La presentación fue realizada en la Comisaría 2ª de Quilmes, que intervino a partir del reclamo y dio lugar al procedimiento policial.

A partir de la denuncia, efectivos de la Policía realizaron un allanamiento en el comercio de la calle 9 de Julio . Durante la inspección encontraron distintos animales dentro del lugar, principalmente aves, además de gallinas y gansos .

La presencia de los animales motivó la intervención del área de Zoonosis del Municipio de Quilmes . El personal especializado se trasladó hasta el bazar y se encargó de retirar a los ejemplares que habían sido encontrados durante el procedimiento.

El hallazgo generó además una intervención de las autoridades municipales y determinaron la clausura del establecimiento . De esta manera, el operativo que comenzó a partir de un reclamo por ruidos molestos terminó con el retiro de los animales y el cierre del comercio.

Bernal es una de las localidades que integran el partido de Quilmes y el procedimiento se concentró en una zona comercial del centro de la localidad, sobre la calle 9 de Julio. Por el momento, las autoridades trabajan en determinar por qué los animales se encontraban dentro del bazar y las condiciones del lugar al momento del allanamiento.

Fuente: TN