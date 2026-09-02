Quién es el policía detenido en San Juan por robarle la tarjeta de débito a un compañero

Un efectivo de la Policía de San Juan fue detenido luego de ser acusado de robarle la tarjeta de débito a un compañero y utilizarla para realizar compras por más de $100.000 en comercios cercanos a la dependencia donde ambos trabajan.

El sospechoso, identificado como Martín Gómez , llevaba menos de 15 días en la comisaría ubicada en el departamento de Chimbas tras haberse desempeñado en la Casilla Centenario y no portaba su arma reglamentaria por un presunto test positivo de cocaína , aunque resta que durante la investigacion se confirme este último antecedente, según consignó el Diario de Cuyo .

El hecho ocurrió durante la noche del lunes, después de que el efectivo arrestado hiciera un turno de trabajo que se extendió entre las 14 y las 22.

Según la denuncia presentada posteriormente, el efectivo habría aprovechado un momento de descuido para sustraer una tarjeta que se encontraba dentro de la billetera de un cabo primero que cumplía funciones de calabocero en la dependencia.

Horas después, el damnificado recibió en su celular notificaciones sobre un consumo efectuado con su tarjeta en un comercio cercano a la comisaría .

La víctima se acercó al local donde se había registrado esa compra y reconoció a su compañero de la comisaría 17.ª cuando lo vio en las imágenes capturadas por una cámara de seguridad del comercio.

Pero no fue la única compra. Al cabo de unas horas, el celular del cabo primero volvió a emitir numerosas alertas por gastos efectuados en diferentes comercios situados en las inmediaciones de la comisaría.

Las sospechas recayeron rápidamente sobre Gómez. El damnificado declaró que había visto a su compañero previamente en el sector donde los efectivos suelen dejar sus pertenencias personales . A partir de esa sospecha, al día siguiente formalizó la denuncia y se puso en marcha una investigación para determinar lo ocurrido.

Tras tomar conocimiento de la denuncia, el jefe de la dependencia dispuso que el agente se tomara cinco días de licencia y que no regresara a prestar servicio mientras continuaba la investigación.

Sin embargo, las alarmas en el celular del cabo primero no cesaron. Cuando Gómez se dirigía aparentemente otra vez hacia la comisaría, descendió de un colectivo en las inmediaciones de la plaza de Chimbas e intentó realizar una nueva compra utilizando la misma tarjeta denunciada como robada . El plástico ya estaba bloqueado, pero la notificación fue suficiente para que varios policías salieran a arrestar a Gómez.

La causa quedó en manos del fiscal Nicolás Schiattino , de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Especiales, junto con la ayudante fiscal Roxana Fernández . Ambos funcionarios deberán determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la sustracción.

Las autoridades decidieron este miércoles el traslado de Gómez a la seccional 28.ª hasta que se realice la correspondiente audiencia de formalización —que podría ser el jueves, según pudo averiguar LA NACIÓN — para informarle sobre la acusación que pesa sobre él.

Fuente: La Nación