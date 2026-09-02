Milei habló de las elecciones: “Si no ganamos, es porque como sociedad estamos decidiendo suicidarnos”

El presidente Javier Milei afirmó este miércoles que si La Libertad Avanza (LLA) “no gana las elecciones” del año próximo es porque la “sociedad está eligiendo suicidarse” , al ratificar además el rumbo económico y afirmar que su gestión no “negociará la política monetaria” .

“Si no mostramos resultados, se hace difícil acompañar porque en el fondo, lo que nosotros estamos proponiendo es un escenario que tiene riesgo ”, expresó el Presidente.

El mandatario destacó que uno de los desafíos principales que afronta su gestión y que “más trabajo demanda” es convencer a la sociedad de “ser libre” . “Parece mentira, pero la parte más difícil es el de abrazar las ideas de la libertad ”, afirmó.

Por otro lado, aseguró que aún ante la cercanía de las elecciones presidenciales de 2027 el Gobierno no modificará el modelo económico .

“En el debate reciente hay muchas personas que, a la luz del año electoral que se viene, y lo hacen con buena intención queriendo que se asegure la reelección y podamos continuar con este rumbo, piden que flexibilicemos nuestra política monetaria y fiscal. Y la respuesta es: no vamos a hacer eso. El resultado fiscal no se negocia. Y no vamos a negociar la política monetaria porque no vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación”, afirmó Milei.

En ese contexto, el mandatario ratificó que el Gobierno no modificará su rumbo hasta “ derrotar a la inflación ”.

“Si lo tuviera que poner en una frase es: al populismo no se le gana haciendo populismo . No hay sustituto para las buenas políticas, no hay sustituto a hacer lo moralmente correcto, a llevar a cabo políticas que sean justas. Y lo que tenemos que hacer es mantenernos en ese rumbo y que elijan los argentinos. ¿Qué mejor que por primera vez los argentinos van a tener un verdadero menú de opciones donde se pueden mostrar ideas y resultados ?“, manifestó.

Milei expuso en el encuentro “Vientos de Cambio” organizado por la Fundación Libertad y Progreso .

En su discurso, el Presidente expresó: “ Las buenas políticas no se negocian y estará en manos de los argentinos si quieren volver al pasado; si quieren volver a abrazar al fracaso o continuar con esta transformación que hará grande a la Argentina nuevamente”.

Al ratificar el rumbo económico y político de su gestión, Milei reiteró: “No vamos a violentar el derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada”.

Sobre las elecciones del año próximo, el Presidente sostuvo que “los argentinos van a tener un verdadero menú de opciones donde se pueden mostrar ideas y resultados” .

“Confío en los argentinos: no puede ser que un conjunto de mentirosos tapen el sol con un dedo”, dijo, en referencia a la oposición y a la prensa crítica.

Al respecto, al reiterar que la “foto” del escenario social no es buena pero que la “película” es “la mejor de la historia”, Milei preguntó: “ ¿Se imaginan lo que estarían diciendo si estos logros en materia social los hubiera hecho el peronismo? Hoy el 50% de las calles llevarían mi nombre, pero claro, no soy peronista”, ironizó.

“Si no ganamos, es porque como sociedad estamos decidiendo suicidarnos . Ahora, todo lo que está a mi alcance y de mi equipo lo estamos haciendo”, afirmó.

Al inicio de su discurso, Milei se refirió además a la pregnancia de los gobiernos liberales en la región y destacó que ya hay “muchas” naciones “pintadas de azul”, al contrastarlas con el “rojo” que atribuyó a las administraciones de izquierda.

Y, al referirse a las elecciones presidenciales en Brasil, apostó: “Si siguen evolucionando positivamente las cosas para la región, probablemente en octubre sumemos un país más que ocupa mucho espacio en el continente”.

Fuente: La Nación