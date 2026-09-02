Cuidaba una casa, denunció que le robaron y ahora lo acusan de ser cómplice de los ladrones

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Una investigación por un robo ocurrido en un predio de Concordia, Entre Ríos, dio un giro inesperado cuando el hombre que había denunciado el hecho como víctima quedó bajo sospecha de haber participado del asalto.

El episodio comenzó el lunes 31 de agosto, cuando personal de la comisaría 5ª fue alertado por un robo ocurrido en un inmueble ubicado sobre un camino de ripio, cerca de la ex Ruta Provincial N.º 14.

Al llegar, los agentes entrevistaron al cuidador del predio, un hombre de 49 años, quien aseguró que había sido víctima del robo. Según su relato, se había retirado el domingo alrededor de las 12.30 y regresó cerca de la medianoche, momento en el que encontró violentado el candado de acceso a su vivienda y advirtió que faltaban varios elementos.

Horas después, la propietaria del predio llegó al lugar y descubrió que también habían ingresado a la vivienda principal. En este caso, los delincuentes habrían forzado una ventana para acceder y llevarse distintas pertenencias.

Personal de la comisaría 9ª intervino por cuestiones de jurisdicción, mientras que efectivos de la División Policía Científica realizaron pericias y levantaron rastros en el lugar.

Sin embargo, el análisis de las cámaras de seguridad cambió el rumbo de la investigación. Las imágenes llevaron a los investigadores a sospechar que el cuidador, quien inicialmente se había presentado como víctima, habría participado del robo junto con otra persona.

Según la hipótesis policial, los objetos sustraídos habrían sido cargados en un flete y trasladados posteriormente a viviendas de personas allegadas al sospechoso para mantenerlos alejados del lugar del robo.

Con la nueva línea de investigación, la Policía realizó distintas tareas junto con efectivos de la comisaría 7ª y logró recuperar todos los objetos robados en tres domicilios.

Parte de las pertenencias fue encontrada en viviendas ubicadas sobre las calles Líbano y Córdoba, mientras que otros elementos aparecieron en un domicilio de Colonia Ayuí, a unos 30 kilómetros al norte de Concordia. Según la Policía, todos fueron entregados voluntariamente.

La causa quedó en manos del fiscal José Arias, quien dispuso el secuestro formal de los elementos recuperados para incorporarlos al expediente y posteriormente ordenó que fueran restituidos a la propietaria del predio.