ADEPA se suma al reclamo global para proteger los contenidos periodísticos que usan las empresas de Inteligencia Artificial

El conflicto entre los medios de comunicación y las empresas de Inteligencia Artificial suma un nuevo capítulo. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) se incorporó a una coalición internacional que busca establecer reglas para esa relación y avanzar hacia mecanismos de licenciamiento.

ADEPA anunció su incorporación a SPUR (Standards for Publishers Usage Rights), una alianza internacional de medios y organizaciones de la industria que trabaja en el desarrollo de estándares y herramientas para que los editores puedan controlar, medir y gestionar el uso que los sistemas de Inteligencia Artificial hacen de sus contenidos .

La iniciativa apunta a uno de los principales debates que abrió la expansión de la IA. Los medios de comunicación reclaman conocer cuándo y cómo las empresas tecnológicas utilizan sus noticias, investigaciones y otros contenidos , de modo de poder cobrar por el uso de esos contenidos.

"La adhesión a SPUR nos permitirá acceder a herramientas y marcos de trabajo clave para mejorar la trazabilidad de los contenidos y promover mecanismos de licenciamiento más equilibrados para toda la industria", destacó Martín Etchevers , presidente de ADEPA.

Etchevers agregó que, para los medios argentinos, formar parte de la coalición internacional "significa también participar de una conversación global que será determinante para el futuro de la producción y la distribución de información periodística".

La incorporación de ADEPA a SPUR se conoce pocos días después de la demanda presentada por Editorial Perfil contra OpenAI y Microsoft. Pero mientras ese caso busca una respuesta en la Justicia por el uso que la editorial considera indebido de sus contenidos, SPUR apunta a construir herramientas y estándares que permitan ordenar la relación entre los medios y las empresas de Inteligencia Artificial.

SPUR fue impulsada originalmente por cinco medios y grupos británicos: BBC, Financial Times, The Guardian, Sky News y Telegraph. Luego se sumaron como miembros fundadores la belga Mediahuis, la francesa CMA Media y The Associated Press, de Estados Unidos.

La coalición tuvo después una expansión internacional , con la incorporación de organizaciones de la industria de distintos mercados, entre ellas WAN-IFRA, FIPP, News/Media Alliance, Association of Online Publishers, Independent Media Association, Professional Publishers Association y Newsworks.

Uno de sus principales objetivos es desarrollar estándares técnicos que permitan conocer cuándo y cómo los sistemas de Inteligencia Artificial utilizan contenidos periodísticos. La idea es facilitar mecanismos de atribución y control y, a partir de allí, reducir las barreras para que los medios puedan avanzar en acuerdos de licenciamiento.

SPUR publicó en junio su Content Telemetry Standard , un sistema concebido para brindar a los editores mayor información sobre el uso que las plataformas de Inteligencia Artificial hacen de sus contenidos y establecer un lenguaje común para su medición y reporte.

La coalición también trabaja en el desarrollo de herramientas para proteger la propiedad intelectual y generar canales que permitan un uso de los contenidos periodísticos que sea transparente, trazable y basado en derechos.

La discusión tiene una dimensión económica cada vez más relevante para la industria de medios. Las empresas periodísticas producen noticias, investigaciones y otros contenidos originales que pueden convertirse en insumos para entrenar y mejorar los sistemas de Inteligencia Artificial. Al mismo tiempo, esos sistemas pueden responder las consultas de los usuarios sin que necesariamente tengan que ingresar al sitio que produjo la información.

El reclamo de los medios es que ese nuevo modelo no se construya sin su consentimiento ni compensación. La discusión pasa por establecer mecanismos que permitan conocer qué contenidos utilizan las plataformas, bajo qué condiciones y cómo se distribuye el valor económico que generan.

Para ADEPA, además, la participación en SPUR busca acercar esas herramientas a medios de distintas escalas y regiones del país.

"La incorporación a SPUR nos permite que los beneficios de esta participación internacional lleguen a nuestros asociados. ADEPA representa a medios de distintas escalas y regiones del país, y queremos que todos puedan contar con mejores herramientas para proteger el valor de los contenidos que producen", planteó Etchevers.

La demanda de Perfil abrió un frente judicial en la Argentina contra una de las principales empresas de Inteligencia Artificial y su accionista mayoritario, mientras que la incorporación de ADEPA a SPUR suma una estrategia de cooperación internacional.

La iniciativa de ADEPA se inscribe en la agenda que la entidad viene desarrollando en materia de Inteligencia Artificial, propiedad intelectual y sostenibilidad de los medios, y a su trabajo para promover mecanismos que reconozcan el valor de los contenidos periodísticos y generen condiciones más equilibradas en la relación entre los medios y las grandes plataformas tecnológicas.

El objetivo es que los medios puedan tener mayor control sobre el uso de sus contenidos y participar en la definición de las reglas de un sector que puede transformar la producción, distribución y consumo de información.

La disputa de fondo es cómo se repartirá el valor de los contenidos periodísticos en la nueva economía de la Inteligencia Artificial. Y los medios argentinos buscan tener un lugar en esa discusión.

Fuente: Clarín