Un adolescente le pisó la cabeza a un gato y lo dejó al borde de la muerte

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Un adolescente atacó brutalmente a un gato en la zona sur y le pisó la cabeza mientras el animal estaba acostado sobre la vereda. Como consecuencia de la agresión, el felino sufrió graves lesiones craneales y quedó internado bajo atención veterinaria intensiva.

El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa al adolescente caminando por la calle y acercándose al gato, que se encontraba descansando sobre la vereda.

En un primer momento, el joven acarició al animal, pero segundos después le pisó la cabeza. Tras la agresión, el gato logró levantarse y escapar corriendo como pudo.

El adolescente, que llevaba puesto el uniforme de su colegio, continuó caminando con normalidad después del ataque.

El hecho generó indignación entre los vecinos y usuarios de las redes sociales, donde las imágenes comenzaron a difundirse y provocaron numerosos mensajes de repudio.

Según medios locales, el gato permanece internado con atención veterinaria intensiva debido a las heridas que sufrió, principalmente en la zona craneal. Los profesionales evalúan su evolución mientras intentan salvarle la vida.

La indignación de los vecinos

Vecinos y organizaciones protectoras de animales reclamaron la intervención de las autoridades para identificar al adolescente y determinar qué medidas corresponden.

También pidieron que los padres del joven se hagan responsables por lo ocurrido.