Martín Rappallini se diferenció de los dichos de Guillermo Moretti y aclaró que no representan a la UIA

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini sostuvo que las críticas del vicepresidente de la entidad Guillermo Moretti contra el Gobierno no representan la posición institucional del organismo.

“Está hablando en términos personales o de la entidad de la cual él forma parte, que es de Santa Fe. Pero no está hablando en nombre de la Unión Industrial Argentina . Me llama la atención”, afirmó en diálogo con LN+.

Y añadió: “Incluso, la Unión Industrial de Santa Fe hizo un comunicado hace pocos días pidiendo respeto. Me llama la atención que una entidad que pide respeto tenga este tipo de exabruptos. Está no es la posición de la UIA, la forma ni el contenido”.

Moretti había dicho que la situación de la industria en la Argentina estaba pasando por un momento “difícil” y había apuntado contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, a quienes acusó de “no conocer el país”.

Fuente: La Nación