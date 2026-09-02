“Cara de Bebé”, el ladrón buscado por un sangriento crimen que cayó por una foto con sus amigos

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Tomás Ignacio Felice, alias “El Cica” o “Cara de Bebé”, de 23 años, fue detenido en Remedios de Escalada, acusado de ser el posible jefe de una banda que participó de un violento robo ocurrido en diciembre de 2024 en Lomas de Zamora.

El 10 de diciembre de ese año, cinco delincuentes ingresaron durante la madrugada a la casa de Alberto Espínola Castillo, un comerciante paraguayo dedicado al rubro de la construcción. Los asaltantes entraron por el balcón del primer piso, ataron al hombre y a su esposa y comenzaron a golpearlo para exigirle dinero.

Finalmente, Espínola entregó unos 6.000 dólares que tenía en su poder. Poco después del robo, murió como consecuencia de las heridas sufridas durante la brutal agresión. Tenía 64 años y estaba a dos meses de cumplir 65.

La investigación quedó a cargo de la UFI N.º 4 de Lomas de Zamora, encabezada por la fiscal Silvina Estevez, que encomendó las tareas a la División Homicidios de la Policía Federal Argentina.

Durante la investigación, los detectives descubrieron que Felice había abandonado su domicilio en Gerli y cerrado sus redes sociales después del crimen. Sin embargo, una billetera virtual que continuaba utilizando a su nombre permitió seguir sus movimientos.

Los investigadores analizaron los pagos realizados por el sospechoso y llegaron hasta varios jóvenes de Villa General Balcarce, en Remedios de Escalada. A diferencia de Felice, ellos mantenían activas sus redes sociales y publicaban fotografías y videos.

Fue a través de esas publicaciones que los detectives encontraron imágenes en las que aparecía “Cara de Bebé” junto a sus amigos. Los murales que aparecían en el fondo de las fotografías permitieron establecer la zona donde se encontraba.

Tras realizar tareas de vigilancia, los agentes localizaron al sospechoso en la calle San Salvador al 3000. Cuando escuchó la voz de “alto, policía”, Felice comenzó a correr, pero fue alcanzado una cuadra y media después.

Durante el operativo, varios vecinos salieron en defensa del acusado y atacaron a los efectivos de la Policía Federal con piedras. Ante el tumulto, tuvo que intervenir personal de la Policía Bonaerense.

Felice quedó acusado de homicidio criminis causae en concurso real con robo en banda agravado. En caso de ser encontrado culpable, podría enfrentar una pena de prisión perpetua.