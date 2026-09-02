Un colectivo atropelló y mató a una mujer de 71 años en Constitución

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Una mujer de 71 años murió este miércoles tras ser atropellada por un colectivo de la línea 39 en la intersección de las calles Brasil y Lima Este, en el barrio porteño de Constitución.

El hecho ocurrió sobre la calle General Hornos, a la altura de la avenida Brasil. Cuando llegaron los equipos del SAME, encontraron a la víctima en paro cardiorrespiratorio y realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron salvarla. El fallecimiento fue constatado en el lugar a las 14:36.

Antes de la llegada del SAME, efectivos de la Comisaría Vecinal 1C habían encontrado a la mujer tendida sobre la calzada, con una lesión en la cabeza y sin responder a estímulos.

Por disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 31, el conductor del colectivo, de 47 años, quedó detenido tras el siniestro. La investigación busca determinar las circunstancias en las que ocurrió el atropello.