Quién es el futbolista de Newell's que fue detenido tras ser descubierto con un arma cargada en un auto

Un juvenil de Newell's fue detenido este martes por la noche luego de que la Policía le encontrara un revólver cargado arriba del auto en el que se movilizaba con otro hombre.

Se trata del volante Pablo Eloy Altamirano de 21 años . A raíz de este hecho, la dirigencia del club rosarino evalúa la posibilidad de rescindirle el contrato que vence a fines de 2027 ya que se encontraba apartado del plantel profesional y bajado a la Reserva por distintos episodios de indisciplina.

Fuentes policiales confirmaron a medios rosarinos que el procedimiento se dio pasadas las 23 de este martes, tras un llamado al 911 donde se indicaba que había dos encapuchados con un arma en la puerta de una casa ubicada en 27 de Febrero entre Ayacucho y Colón.

En la denuncia se agregó que los dos sospechosos estaban a metros de un auto negro, que sería vehículo en el que fue encontrada el arma.

A través de las cámaras de seguridad, una joven de 26 años detectó movimientos extraños en la puerta de su casa y llamó al 911. Según su versión vio a Lucas Gustavo P., de 27 años, cuando bajó armado de un Fiat Pulse Abarth negro junto al futbolista exhibiendo el arma en la vía pública.

Tras el aviso, efectivos de la Brigada Motorizada interceptaron el vehículo y detuvieron a los dos sospechosos.

Al realizar la requisa del auto, secuestraron una pistola semiautomática Bersa calibre 9 milímetros , un cargador, cinco balas y el auto en el que se movía el futbolista y su amigo.

Fueron trasladados a la seccional 2ª, en la zona sur de Rosario. Quedaron imputados por posesión ilegal de un arma de fuego.

Pablo Altamirano es un volante ofensivo que llegó al rojinegro a los cuatro años de edad cuando comenzó en el predio Malvinas. Y tras realizar todo el paso por inferiores del club, le tocó debutar en Primera en septiembre de 2024 con sólo 19 años. Fue en el empate con Riestra 3-3.

Llegó a disputar cinco partidos con el equipo profesional y su último encuentro en Primera fue a principios del año pasado. Según informaron desde el club, hace algunos meses decidieron bajarlo a Reserva por distintos actos de indisciplina y en este mercado de pases estaba como transferible, pero no le encontraron club donde recalar.

Ahora, su futuro deportivo quedó ahora condicionado por la investigación judicial iniciada a partir del hallazgo del arma.

Fuente: Clarín