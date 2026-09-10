“Te hacía reír”: el doloroso adiós al joven emprendedor asesinado por motochorros en José C. Paz

Para Analía, la muerte de su hijo Elías marcó un nuevo sentido en su vida. A metros de la casa velatoria y antes de ingresar a despedirlo, lo recordó como un chico "muy positivo, muy emprendedor y que te hacía reír" . También dijo que a partir ahora, junto a sus otros dos hijos, desea "construir una mejor familia" y no estar "apabullados con cosas del momento" que los prive de estar juntos.

David Elías Ojeda Vázquez , más conocido por su familia y amigos como "Tito", tenía 22 años. El lunes por la noche regresaba del gimnasio cuando fue abordado por dos motochorros vestidos como repartidores de Pedidos Ya , en el cruce de las calles de Polonia y Piñero, en José C. Paz.

Los ladrones lo interceptaron para robarle. Elías aceleró la moto Honda XR150 de su hermano para escapar, pero los atacantes le dispararon por la espalda , perdió el control y cayó sobre la vereda. Todo quedó registrado en una cámara de seguridad.

Los ladrones huyeron con la moto mientras que "Tito" estuvo 15 minutos tirado a la espera de una ambulancia. En ese lapso, una vecina que es enfermera le realizó maniobras de reanimación cardio pulmonar (RCP). Luego, el joven fue llevado hasta el Hospital Mercante, donde finalmente murió,

"El pibe estaba pálido y no respiraba. La Policía llegó de inmediato, la ambulancia tardó unos 20 minutos ", recordó Javier, un vecino de la cuadra donde murió Elías, en diálogo con Crónica TV .

Para sus amigos y familiares, "Tito" era un chico emprendedor, positivo y que siempre te hacía reír. Trabajaba vendiendo artículos como teléfonos celulares, ropa, zapatillas o perfumes.

"Se las arreglaba buscando qué podía vender" , dijo a Clarín la familiar de un amigo del joven, con quien compartió varios momentos.

Elías pasó sus últimas vacaciones en Alpa Corral, Córdoba. Hasta allá viajó con un grupo de nueve amigos, los del barrio y quienes se conocían desde chicos.

" Era muy amiguero , se juntaba mucho con los amigos a hacer stream. Eran juntadas sanas donde jugaban a l PlayStation . Iba a bailar. Él era el único que no tomaba ni fumaba", contó.

Otro amigo de Elías lo calificó como "una persona excelente, muy sana y que le gustaba el deporte".

"No tenía vicios, era un emprendedor excelente siempre se la rebuscaba, una persona muy buena con una vibra muy positiva contagiosa, una persona alegre con muchos sueños grandes con muchas ganas de vivir, muy familiero, muy amiguero se hacía querer en todos lados", afirmó.

En uno de los videos que accedió Clarín el joven se lo veía bailando rock and roll en una reunión con sus amigos, mientras que en otro los desafiaba en un campeonato de penales.

Elías le usaba la moto a su hermano mayor aunque eso no le gustaba a su mamá, Analía.

"Siempre se le dijo que no use la moto porque era del hermano", dijo la mujer a los medios, el mediodía de este miércoles, antes de ingresar a despedir a su hijo menor.

Para la mujer, lo que le pasó a "Tito", son "cuestiones que suceden en todo momento, por la inseguridad".

"'Tito era muy positivo, muy emprendedor, te hacía reír. Nosotros ahora con mis hijos queremos construir una familia mejor en ese sentido. A veces estamos tan apabullados con las cosas del momento que no estamos juntos", expresó la mujer, muy tranquila a pesar del momento que estaba transitando.

Una de las amigas del joven dijo que él decía que si en algún momento ladrones venían a robarle la moto, "él no se iba a dejar robar".

Pasado el mediodía salió el cortejo fúnebre de la casa velatoria hacía el cementerio de José C. Paz. Unas cincuenta personas despidieron al joven, que fue sepultado rodeado de flores y mensajes de cariño.

Por la tarde, nuevamente, los amigos y familiares se concentraron en Gaspar Campos y Ruta 197 de José C. Paz para pedir justicia. Hubo cortes sobre la calzada y por la noche quemaron neumáticos.

Mientras tanto, la Policía trabaja junto con la fiscalía de turno para poder identificar a los sospechosos que asesinaron a Elías y escaparon.

Por su parte, el Municipio de José C. Paz expresó su "profundo pesar" por lo ocurrido y uso a disposición de los investigadores unos 250 efectivos y 70 móviles de la Patrulla Urbana local, más el sistema de monitoreo de cámaras.

"Ante la gravedad de lo sucedido, exigimos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reforzar la seguridad en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires y en especial en nuestro distrito", añadió el comunicado.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín