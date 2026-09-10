Detuvieron al joven que mató a su novia e hirió a su suegro tras una pelea por celos en Ituzaingó

Luego de un día prófugo, este miércoles por la tarde detuvieron a Elías Barrionuevo , el joven que este martes mató a su novia e hirió a su suegro tras una discusión con la chica en su casa de Ituzaingó . La detención, confirmada por la Policía Bonaerense a Clarín , se produjo en General Rodríguez .

El femicidio que tuvo como víctima a Camila Ruth Castro ocurrió en una vivienda situada en Almagro al 2500, en la localidad del oeste del conurbano bonaerense . Todo se produjo en medio de una pelea por celos que mantenían ambos adolescentes y en la que luego intervino el padre de la chica.

En ese instante, el agresor sacó un arma y gatilló en más de una oportunidad . Uno de los disparos impactó en el cuerpo de la adolescente de 19 años y otros dos en cada una de las piernas del hombre.

Después de la violenta escena, Barrionuevo huyó corriendo . Las cámaras de seguridad registraron un fragmento de su huida: en las imágenes se lo ve vestido con ropa deportiva y se distingue que en una mano lleva un objeto que podría ser el revólver con el que atacó a Camila.

La búsqueda estuvo a cargo de agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Morón y del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 4° de Ituzaingó, quienes dieron con su paradero tras cuatro allanamientos.

Lo encontraron en las calles Bolivia y Mercedes, en la localidad de General Rodríguez. "Estaba caminando sin rumbo fijo", señalaron las fuentes del caso.

Antes de localizar al imputado, habían detenido a otras dos personas de su entorno familiar, ya que aparentemente le habían dado asilo a Elías mientras estuvo prófugo. Se trata de dos hombres, de 28 y 34 años, que están "acusados de resguardar y ocultar al imputado en su vivienda durante la noche posterior al crimen" .

Los tres quedaron a disposición de la fiscalía en turno del Departamento Judicial de Morón, "imputados por el homicidio y encubrimiento respectivamente".

En medio del caos luego de la seguidilla de disparos que efectuó Barrionuevo, una vecina llamó al 911 . Cuando los policías llegaron al lugar, encontraron a Camila tendida en la vía pública, con una herida de arma de fuego en el cuello y cubierta de sangre .

La chica fue trasladada de urgencia al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, donde murió. En tanto su padrastro, Jorge Eduardo González , recibió un disparo en cada pierna y un tercero que le rozó el cráneo. Sin embargo, confirmaron que está fuera de peligro.

En el lugar del fatídico episodio, los peritos secuestraron cinco vainas servidas, según publicó el sitio Primer Plano Online .

Fuente: Clarín