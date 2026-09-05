Qué dijo el intendente peronista tras la detención de su hermano por balear a un hombre en Punta Alta

El intendente y presidente del PJ de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, rompió el silencio este sábado tras la detención de su hermano Ramiro por balear a un hombre en una pierna y pegarle un culatazo con un arma en una vivienda de la localidad de Punta Alta, en el sur de la provincia de Buenos Aires.

Un día después del arresto de su hermano , el jefe comunal utilizó sus redes sociales para asegurar que "no hubo ni habrá privilegios, interferencias ni obstáculos" en el municipio que gobierna ante el avance de la investigación de la justicia y la policía.

La noticia del arresto del hermano del intendente sacudió el viernes a Punta Alta pero no causó gran sorpresa dado que Ramiro Aristimuño, conocido por sus allegados por el apócope de Rata, ya había protagonizado, según la prensa local, otros episodios por situaciones en conflicto con la ley como su aparente participación en una red de venta de drogas con ramificaciones hasta Viedma.

La detención del viernes se dio en medio de un pedido de captura por robo emitido por la justicia y luego de que "el Rata" entrara con violencia a una vivienda propiedad de un muchacho de 30 años que al parecer estaba junto a su pareja, una mujer que había sido novia tiempo atrás del atacante.

En ese marco, Aristimuño de 39 años le pegó un tiro en la pierna al dueño de casa y no conforme con ello le pegó un culatazo en la cabeza con el mismo revolver con el que lo había baleado. El joven terminó en el hospital, donde los médicos le realizaron las curaciones de emergencia, una sutura y dieron aviso a la justicia.

Si bien la detención se produjo pocas horas después del ataque, la relación familiar de los Aristimuño puso en el ojo del escándalo al intendente de Coronel Rosales, el partido cuya ciudad cabecera es Punta Alta.

Este sábado, el jefe comunal se hizo cargo del tema y destacó "el accionar de la Policía Comunal, la Secretaría de Seguridad y la SubDDI, que trabajaron de manera coordinada para llevar adelante el procedimiento y concretar la detención correspondiente".

Al desligarse de las actividades de su hermano, Rodrigo Aristimuño resaltó que el Municipio puso "a disposición todo lo necesario para que las fuerzas (de seguridad) actuaran con absoluta libertad". Y, remarcó: "No hubo ni habrá privilegios, interferencias ni obstáculos" .

Respecto del operativo del viernes en el que además de su hermano fue detenido otro hombre y un tercero terminó demorado, el intendente reconoció el parentezco y aclaró que esa situación no compromete su presente al frente del municipio.

Ante los hechos ocurridos en las últimas horas, quiero destacar el accionar de la Policía Comunal, la Secretaría de Seguridad y la SubDDI, que trabajaron de manera coordinada para llevar adelante el procedimiento y concretar la detención correspondiente. Desde el Municipio se…

"Una de las personas involucradas tiene conmigo un vínculo familiar, es mi hermano, pero eso no cambia mi responsabilidad como Intendente ni el modo en que debe actuar el Estado", señaló Aristimuño.

Y, aprovechó el caso para resaltar que las instituciones "en este caso funcionaron : se investigó, se actuó y se puso el procedimiento a disposición de la Justicia".

Tras renovar su compromiso para "fortalecer la seguridad" en la comuna y que "ante cada situación, las instituciones estén a la altura de las circunstancias", Aristimuño afirmó que seguía "trabajando con responsabilidad, con las instituciones".

El viernes, mientras su hermano era detenido, Aristimuño se encontraba en la localidad de Pigüé junto al gobernador Axel Kicillof en un acto por la inauguración de un Centro de Integración Comunitaria y una Casa de la Provincia en el distrito.

Del encuentro participaron también el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, varios intendentes de la región, senadores y diputados provinciales, junto al director Ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, y otros funcionarios.

Fuente: Clarín