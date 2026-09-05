“Jueguen, no esperen”: Martín Menem aseguró que Milei será “el primer no peronista” en ser reelecto y lanzó un pedido a los inversores

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, les habló a los empresarios y les pidió que " jueguen ahora ", ya completamente metido en la campaña para las elecciones de 2027.

" Milei va a ser el primer Presidente no peronista que va a repetir y estamos trabajando fuertemente para eso", dijo Menem en la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se realizó en Puero Iguazú (Misiones). Luego, lanzó un mensaje directo a los inversores en la sala: "Pero también dependemos de que quienes están acá presentes que jueguen, no esperen a ver qué va a pasar porque somos todos parte del esquema".

Consultado sobre qué significa "jugar", Menem insistió: "Los que tienen que invertir no esperen a ver qué pasa. La mayor ayuda que puede recibir este modelo, o este sistema que saben que es previsible; que saben, que mientras se pueda, se van a seguir bajando impuestos; que saben que no van a cambiar las reglas de juego... Entonces lo mejor que podemos hacer es apostar a la Argentina, pero no después de que gane Milei, ahora ", instó el libertario.

Recordó que él también viene del sector privado y que "hace muy poquito" que está en política. " El que apueste ahora va a ser mucho más beneficiado porque todos los días la Argentina va a valer un poco más si Dios quiere y ratificamos en el '27", agregó.

La Convención Anual del IAEF comenzó el jueves 3 y cerrará este domingo. Además de directivos y ejecutivos de las principales entidades financieras y empresariales del país, la grilla del evento incluyó la participación de varios funcionarios del Gobierno, entre ellos: el Presidente Javier Milei ; el ministro de Economía, Luis Caputo ; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger ; el canciller, Pablo Quirno ; el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning .

También partiparon los gobernadores Hugo Passalacqua (Misiones); Alfredo Cornejo (Mendoza); Raúl Jalil (Catamarca); y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

El propio Milei dejó un mensaje con fuerte tono electoral, en el que apuntó contra el kirchnerismo como "los horcos". También desechó una flexibilización de la política económica.

"Si la cambiara, la inflación la tenemos a la vuelta de la esquina", dijo el Presidente. "Voy a redoblar la ortodoxia", agregó sobre la política fiscal y la monetaria.

"Además, el año que viene les vamos a ganar, porque dudo que los argentinos sean tan tontos de querer volver al pasado", deslizó en uno de los tramos en los que habló de las elecciones presidenciales de 2027.

Fuente: Clarín