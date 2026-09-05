La reacción de la Asamblea Legislativa de Malvinas: “Las amenazas y reclamos nunca han frenado nuestro desarrollo en el pasado, y no lo harán ahora”

La advertencia del presidente Javier Milei sobre la búsqueda de petróleo en las Islas Malvinas , con sanciones para las empresas que colaboren en el proyecto Sea Lion, tuvo una reacción de los kelpers. La Asamblea Legislativa de las islas emitió un comunicado en el que le responde a Milei, agradece el apoyo del Reino Unido y asegura que se mantienen "confiados, tranquilos y enfocados".

"Las Islas Malvinas (Falkland Islands) son un Territorio Británico de Ultramar autónomo, y nuestro futuro es un asunto que corresponde decidir a la gente que vive aquí. Ese es un derecho fundamentado en el derecho internacional y no se ve alterado por las declaraciones de ningún otro gobierno", sostienen en el primer párrafo del documento.

Por otro lado, aseguraron que las declaraciones del presidente argentino "no son nuevas para nosotros". "Nuestra consolidada comunidad se ha enfrentado a este tipo de presiones en muchas ocasiones a lo largo de las décadas", destacaron.

A su vez, citaron un referendum 2013, en el que votó el 92% de los kelpers para definir su futuro: "Un 99,8 % a favor de seguir siendo un Territorio de Ultramar autónomo del Reino Unido", aseguraron, sobre esa consulta popular que Argentina no reconoce y que el propio Milei cuestionó en su cadena nacional.

Y remataron: "En el tiempo transcurrido desde el discurso del presidente Milei, ese respaldo ha sido reafirmado en los niveles más altos: desde Downing Street, ministros del Gobierno, miembros del Parlamento y amigos y socios a nivel internacional".

Por su parte, Jack Ford, titular de la Asamblea Legislativa, se pronunció en la misma línea. "La reacción de la mayoría es que no se trata de algo nuevo, ya vimos salir de la Argentina las mismas palabras durante muchos años e imagino que seguirán saliendo de la Argentina", indicó.

"No estamos preocupados por lo que dijo el presidente argentino", añadió Ford, en Sky News , donde habló de "hostigamientos y amenazas del Gobierno argentino".

Declaración pública: La Asamblea Legislativa responde a la atención internacional

Las Islas Malvinas (Falkland Islands) son un Territorio Británico de Ultramar autónomo, y nuestro futuro es un asunto que corresponde decidir a la gente que vive aquí. Ese es un derecho fundamentado en el derecho internacional y no se ve alterado por las declaraciones de ningún otro gobierno.

Las declaraciones como las hechas esta semana no son nuevas para nosotros. Nuestra consolidada comunidad se ha enfrentado a este tipo de presiones en muchas ocasiones a lo largo de las décadas y, a pesar de ello, las Islas han continuado creciendo, desarrollándose y prosperando. Las amenazas y reclamos nunca han frenado el desarrollo de las Islas Malvinas en el pasado, y no lo harán ahora.

En el referéndum de 2013, con una participación del 92 %, los habitantes de las Islas Malvinas votaron de forma abrumadora, con un 99,8 % a favor de seguir siendo un Territorio de Ultramar autónomo del Reino Unido. Esa elección democrática es clara y se mantiene inalterada.

Agradecemos el apoyo firme e inquebrantable del Gobierno del Reino Unido a nuestra autodeterminación, tanto ahora como a lo largo de los sucesivos gobiernos británicos. Continuamos recibiendo apoyo de todo el arco político. En el tiempo transcurrido desde el discurso del presidente Milei, ese respaldo ha sido reafirmado en los niveles más altos: desde Downing Street, ministros del Gobierno, miembros del Parlamento y amigos y socios a nivel internacional.

Permanecemos confiados, tranquilos y enfocados en el futuro que nuestro pueblo ha elegido. FIN

Fuente: Clarín