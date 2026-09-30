“Put... y mala madre, dejalo ser feliz”: Denunció a su excuñada por insultos y amenazas que recibió por WhatsApp

NACIONALES





Una joven de 25 años denunció a su excuñada luego de recibir insultos y amenazas a través de WhatsApp. El conflicto habría comenzado a raíz de una publicación realizada en Facebook contra su expareja.

Candela se presentó ante la Policía de Añatuya, Santiago del Estero, y relató que hace aproximadamente dos años terminó su relación con Rodolfo, con quien tiene tres hijos en común.

Según consta en la denuncia, durante la noche del martes recibió dos audios enviados por Yésica, hermana de su expareja. En las grabaciones, la mujer habría utilizado fuertes malas palabras contra Candela y la habría tratado de “puta” y “mala madre”. También le habría reclamado que dejara a Rodolfo ser feliz junto a su actual pareja.

De acuerdo con el relato de la denunciante, el conflicto familiar se habría iniciado luego de una publicación realizada en Facebook por Victoria, hermana de Candela. Según explicó, la joven habría ex