Por qué la Justicia archivó la primera denuncia por abuso de la mujer que acusó a Joaquín Levinton

Joaquín Levinton enfrenta una nueva denuncia por violación. La causa en su contra comenzó esta semana en la Justicia porteña, con un expediente en manos del magistrado Carlos Bruniard , luego de que una mujer de 39 años, que se presentó como su ex pareja, lo acusara de una serie de hechos aberrantes, que incluyeron supuestos abusos filmados y consumo de cocaína , ocurridos durante un lapso de cinco años.

Infobae descubrió mediante registros oficiales que esta misma mujer ya había denunciado a Levinton a mediados de 2023 , y por el mismo delito. Esta denuncia original, que tramitó en el Juzgado N°6 a cargo de María Alejandra Provitola , fue archivada por la jueza el 30 de mayo de 2024. Este mismo archivo fue ratificado por la Sala 7 de la Cámara Criminal, con los jueces Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Matías Pinto. El motivo del cierre de la causa: las inconsistencias en el relato de la denunciante , así como sus ausencias a citas de pericias clave.

Los camaristas aseveraron: “Las actuaciones se iniciaron con el llamado telefónico al servicio de emergencias “911” en el cual indicó que el 24 de junio de 2023 concurrió a la casa del imputadodonde fue obligada a consumir estupefacientes y abusada sexualmente mientras eran filmados por otras dos mujeres de quien se negó a aportar datos ".

“Pese a que se intentó contactarla reiteradamente para que se apersone en la comisaría para ratificar sus dichos, nunca respondió los llamados. Únicamente, pudo ser ubicada por la Dirección Nacional de Asistencia a las Víctimas en cuatro ocasiones en las que -en lo sustancial expresó su deseo de no querer continuar con el proceso y padecer temor. No obstante, se negó a concurrir ante los estrados del juzgado así como al Cuerpo Médico Forense ”, continuaron ambos jueces.

Lo más sorprendente de todo puede encontrarse en el decreto de archivo de la jueza Provitola , cuyo personal extremó las medidas para investigar el caso. Allí, la víctima misma negó haber realizado la denuncia.

Ante peritos, la denunciante “refirió que ella no había realizado ninguna denuncia y que no entendía por qué la policía la buscaba, ya que ella ni siquiera conocía a Joaquín Levinton”. La profesional que la entrevistó “notó gran resistencia por parte de la víctima, ante sus preguntas”. También, “se esforzó por negar todo lo ocurrido en relación con lo manifestado a través del llamado telefónico realizado al 911″, concluyó la magistrada. Sin embargo, los datos de su propia llamada confirmaron que fue la actual denunciante de Levinton quien había contactado al servicio de emergencias.

De cara a todas estas inconsistencias, Provitola, según su propio análisis confirmado por la Cámara, “se vio imposibilitada de proceder” y cerró el caso, con una acusación de instancia privada. “La necesidad de instar la acción penal es una condición previa y necesaria para la formación de la causa”, remarcaron Pociello Argerich y Pinto.

La presunta víctima, remarcó Provitola, “se rehusó a recibir las citaciones del personal policial e hizo caso omiso a las realizadas por medios electrónicos, desde el juzgado, para ratificar su denuncia”. Levinton, que nunca fue indagado en el caso, presentó su abogado en el Juzgado N°6.

Fuente: Infobae