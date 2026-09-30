Gabriel Rolón: “No es lo mismo haber sido un hijo deseado que ser el producto de un método anticonceptivo que falló”

En una entrevista para LN+ Gabriel Rolón se refirió a los mandatos externos: “Creemos que decidimos cuando en realidad solo estamos cumpliendo un mandato inconsciente que no nos deja ninguna elección ”.

“Un mandato inconsciente es una voz, es un destino, un destino que te impulsa en una dirección sin dejarte la posibilidad de elegir” , agregó. En este contexto, el analista sostuvo que estos mandatos, muchas veces marcan las decisiones de los individuos, como por ejemplo el hecho de que muchas mujeres decidan no ser madres.

“ No es lo mismo haber sido un hijo deseado que ser el producto de un método anticonceptivo que falló, porque no se pisa al mundo de la misma manera”, subrayó Rolón sobre los embarazos no deseados.

“ No es lo mismo que te esté esperando un deseo , que haya un lugar preparado para vos, desde el deseo de esas mamás o esos papás, que te convocan a ese lugar y ya te está esperando un sitio donde hay un amor volcado, que ser un inconveniente”, sumó.

Durante la entrevista, el especialista también profundizó en las aristas más complejas del comportamiento humano y puso el foco en cómo la incomodidad es un componente ineludible para quien decide profundizar en su propia subjetividad .

“El deseo te incomoda porque te señala la falta. Se desea lo que no se tiene” , afirmó el analista y en la misma línea sumó: “Cuando surge el deseo, ya es algo incómodo . Ya uno empieza a ponerse de lo que sea, desde: `No habrá un vaso de agua por acá?` hasta: `¿Dónde está la persona que alguna vez me amará`“.

Asimismo, el escritor comparó el deseo como iluminación que señala la falta: “ El deseo va a ser ese foco de luz que te ilumina , ni más ni menos que ese lugar donde hay algo que te falta. Entonces ya de por sí es incómodo”.

“Vas a empezar a caminar alrededor de eso que te falta, buscándole algunos semblantes. Un amor, un libro, un éxito, un programa de televisión, un trabajo, un hijo. Lo que vos quieras que son todos nobles intentos de llenar un vacío imposible de ser llenado ”, agregó para remarcar que convivir con la falta es una condición propia del ser humano.

“Eso es ser un ser humano; es vivir con el sentimiento trágico de la vida, que sé que me voy a morir, sé que todos los que amo se van a morir, sé que todo lo que amo en algún momento no estará. Tengo que vivir con eso, sabiéndolo”, reafirmó en la misma línea.

En otro fragmento de la entrevista, Rolón se refirió a los vínculos de pareja: “ Tengo una mala noticia : una mañana te vas a dar vuelta vas a mirar la sábana y vas a ver que de tu media naranja caen chorros de desilusión, porque a toda media naranja le falta al menos un gajo , porque esa ilusión de completud no está”.

“¿Qué gracia tiene amar a alguien que es perfecto? La gracia del amor es abrazar también la imperfección del otro . Es el lugar donde el otro no puede (...) entender que el otro, como yo, es un ser recorrido por la falta, por el miedo, por la angustia ", explicó.

El especialista se refirió al concepto de la “VTV del amor” , una metáfora sobre la necesidad de revisar periódicamente el estado de las relaciones. “ La mayoría de las personas tienen desgraciadamente parejas que no querrían tener , o porque no han terminado de aceptar eso que de su pareja no les gusta y sufren, o porque ya está, se han resignado”, destacó el especialista.

En la misma línea, sostuvo que el miedo a la soledad es un factor determinante que empuja a muchos individuos a sostener vínculos dañinos, donde olvidan que la soledad es una condición intrínseca de ser seres hablantes.

Fuente: La Nación