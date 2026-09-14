Pocos lo saben: qué significan las siglas AAA y AA en las pilas y por qué son importantes

Las pilas AA y AAA están presentes en casi todos los hogares: desde controles remotos y juguetes hasta linternas y relojes. Sin embargo, pocos conocen el verdadero significado de esas letras y cómo surgió el sistema que hoy determina el tamaño y el uso de cada pila.

La clave está en la historia de la tecnología y en la necesidad de unificar criterios entre fabricantes, para que los usuarios pudieran encontrar fácilmente la batería adecuada para cada dispositivo.

Durante el siglo XX, a medida que la electrónica avanzó, cada empresa fabricaba sus propias baterías, lo que complicaba la vida de los usuarios y encarecía los productos. Para resolverlo, se creó un sistema de letras que identificaba los tamaños de las pilas cilíndricas: A, B, C y D , de menor a mayor.

Con la llegada de dispositivos más pequeños, aparecieron nuevas variantes: AA, AAA y hasta AAAA , siguiendo la lógica de la miniaturización. Así, la AA quedó como el tamaño estándar, ideal para la mayoría de los aparatos, mientras que la AAA se diseñó para equipos más compactos y livianos, como controles remotos pequeños o gadgets portátiles.

La AAAA , aún más chica, se utiliza en dispositivos muy compactos, aunque es menos común en el uso cotidiano.

La pila AA se convirtió en la más popular porque ofrece un equilibrio entre tamaño y potencia. Es lo suficientemente compacta para entrar en casi cualquier aparato, pero tiene la energía necesaria para durar bastante tiempo.

Además, es muy fácil de conseguir: se vende en supermercados, kioscos, farmacias y tiendas de electrónica. Existen versiones alcalinas, recargables (NiMH) y de litio, lo que la hace versátil para distintos usos.

Por eso, la AA es la elegida para juguetes, ratones inalámbricos, controles de TV, linternas y una gran variedad de productos.

Las pilas A y B fueron muy usadas en las primeras radios y aparatos electrónicos, donde cada una alimentaba una parte distinta del circuito. Sin embargo, con el avance de la tecnología y la llegada de los semiconductores, los dispositivos empezaron a consumir menos energía y a necesitar pilas más chicas. Así, la AA ganó terreno y las A y B quedaron relegadas a equipos antiguos o de colección.

A la hora de elegir una pila, es importante tener en cuenta el tipo de dispositivo y la tecnología de la batería. Las alcalinas son las más comunes para el uso diario, mientras que las recargables permiten cientos de ciclos y ayudan a reducir costos a largo plazo. Las de litio ofrecen mayor duración y mejor rendimiento en temperaturas extremas, aunque suelen ser más caras.

Fuente: TN