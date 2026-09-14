PINAMAR: Secuestraron una Dodge Dakota con pedido de captura y demoraron al conductor oriundo de Madariaga

ZONALES





Personal del Departamento Vial Pinamar interceptó una camioneta Dodge Dakota que circulaba con un pedido de secuestro activo y aprehendió a su conductor, en el marco de una causa caratulada como robo automotor.





Según informaron fuentes policiales, el procedimiento permitió establecer a través del sistema 911 que sobre el vehículo pesaba un pedido de secuestro activo registrado desde el 4 de abril de 2025, vinculado a una investigación que tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de Pinamar.





Ante esta situación, el conductor, un hombre de 37 años, fue aprehendido y el rodado quedó secuestrado a disposición de la Justicia.





Tras ser informado de lo ocurrido, el titular de la UFID N°5 de Pinamar avaló el procedimiento y dispuso que se notificara al aprehendido de la formación de una causa por el delito de encubrimiento, además del secuestro del vehículo.





Luego de cumplidas las actuaciones correspondientes, se dispuso la libertad del hombre, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias relacionadas con la tenencia y circulación del vehículo que registraba el pedido de secuestro.





El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Vial con base en Pinamar, bajo la conducción del subcomisario Joaquín Planells, secundado por el subinspector Roberto Flores y el jefe de rutas Guillermo Benítez, con la supervisión del jefe de Zona Vial, comisario mayor Mauro Vizgarra.