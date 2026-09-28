Pinamar presentó su propuesta turística en la Feria Internacional de Turismo 2026

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El destino participó de la FIT, que se desarrolló del 26 al 29 de septiembre en La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires. Con más de 91.000 visitantes durante el fin de semana, la feria continúa con jornadas destinadas al intercambio profesional y la generación de negocios.





Pinamar participó de una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026, que se realizó del 26 al 29 de septiembre en el predio de La Rural, en la Ciudad de Bueno



s Aires, con el objetivo de presentar su propuesta turística y fortalecer su posicionamiento como destino durante todo el año.





Durante las dos jornadas abiertas al público, el municipio difundió sus atractivos y experiencias, además de establecer contacto con visitantes interesados en conocer las alternativas que ofrece la ciudad en distintas épocas del año.





El encuentro reunió a destinos de Argentina y de distintos países del mundo, junto con prestadores, empresas e instituciones vinculadas al sector turístico. En ese marco, Pinamar buscó fortalecer vínculos, generar nuevos contactos y abrir oportunidades de trabajo conjunto.





El intendente Juan Ibarguren participó de la feria y destacó la importancia del evento para la promoción del destino. “FIT es una gran oportunidad para mostrar Pinamar, generar vínculos y seguir posicionando nuestro destino durante todo el año”, expresó.





Por su parte, la secretaria de Turismo, Cultura y Deportes señaló que la presencia en la feria apunta a ampliar las oportunidades para el sector. “Venimos a mostrar todo lo que Pinamar tiene para ofrecer y a generar nuevas oportunidades para el turismo durante todo el año”, afirmó.





Según los datos difundidos, más de 91.000 personas recorrieron la FIT durante el fin de semana. Tras las jornadas abiertas al público, el lunes comenzaron las dos fechas destinadas exclusivamente al intercambio profesional y las rondas de negocios.





Esta etapa contempla reuniones y articulaciones con agencias de viajes, operadores, prestadores y otros actores de la industria turística, con el propósito de generar nuevas oportunidades para el desarrollo del sector.





Fuente: Municipalidad de Pinamar.