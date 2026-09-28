La FAM rechazó la modificación del Régimen de Zona Fría y advirtió por el impacto en las familias

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La Federación Argentina de Municipios, que representa a más de 500 intendentes e intendentas de todo el país, cuestionó la modificación aprobada en el Senado por impulso del Gobierno de Javier Milei. Advirtió que la medida afectará a millones de usuarios de gas y reclamó la defensa de los beneficios tarifarios.





La Federación Argentina de Municipios (FAM) expresó su rechazo a la modificación del Régimen de Zona Fría, sancionada en el Senado de la Nación por impulso del Gobierno de Javier Milei, y advirtió sobre las consecuencias que podría tener para millones de usuarios de gas en distintas regiones del país.





A través de un comunicado, la entidad sostuvo que la medida representa un retroceso en materia de derechos y cuestionó la eliminación de los beneficios tarifarios destinados a las zonas donde las condiciones climáticas generan una mayor necesidad de calefacción.





Desde la FAM señalaron que el régimen establecía tarifas diferenciales para acompañar a las familias que viven en regiones con inviernos rigurosos. En ese sentido, consideraron que la modificación tendrá un impacto directo en la economía de los hogares, en un contexto de aumentos de las tarifas de los servicios públicos.





“Este nuevo avance sobre los derechos de las argentinas y los argentinos les causará un enorme daño a millones de usuarios de gas”, expresó la organización en el documento.





La federación también cuestionó que la modificación se produzca en un escenario de dificultades económicas para numerosos hogares y sostuvo que la eliminación del beneficio representa la pérdida de una herramienta de alivio para afrontar los gastos cotidianos.





Finalmente, la FAM reafirmó su rechazo a la medida y aseguró que continuará trabajando para defender los derechos de las familias argentinas y reclamar la restitución de los beneficios afectados.





Fuente: comunicado de la Federación Argentina de Municipios (FAM).