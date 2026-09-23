Ocho clubes cambiaron de DT en el Clausura, pero solo uno se está clasificando en la tabla Anual

“El proyecto son los resultados” es un enunciado que se repite cada vez con mayor frecuencia, y así se relega el mandato de que se respeten los procesos de los directores técnicos en los clubes. Con la renuncia de Diego Dabove , Tigre se convirtió en el octavo equipo en diez fechas del torneo Clausura en interrumpir un proyecto : el entrenador, que tomó el cargo en 2025 y dirigió al Matador durante 77 partidos, sostuvo el miércoles una reunión con los dirigentes y dejó el cargo con una estadística de 29 triunfos, 25 empates y 23 derrotas .

Los cuatro juegos sin triunfos que encadena Tigre, las eliminaciones en la Copa Sudamericana y en la Copa Argentina, no ser parte de los mejores ocho en el Grupo B para clasificarse para los playoffs y tampoco ocupar una de las plazas de la Tabla Anual para las copas internacionales, promovió el cambio de rumbo.

La aventura de Dabove comenzó el 2 de enero del año pasado y fue el nombre elegido para reemplazar a Sebastián Domínguez . Los objetivos que el equipo logró en 2025 ilusionaron y por esa razón el DT renovó el vínculo hasta diciembre del actual calendario, pero la nueva experiencia no resultó: el plantel sufrió un recambio importante en los dos mercados de pases, con las salidas de futbolistas que ofrecían un salto de calidad al plantel: Tomás Cardona y David Romero , los dos jugadores más destacados que se marcharon: el defensor fue repescado por Fortaleza (Brasil) y el delantero fue transferido a Parma (Italia), en una negociación que rondó los 10 millones de dólares.

El primer golpe de timón en el torneo Clausura lo ofreció Central Córdoba, de Santiago del Estero , que tras la salida de Lucas Pusineri –16ª fecha del torneo Apertura- le dio rodaje a Matías Villavicencio y Emilio Romero hasta la contratación de Sebastián Domínguez. El estreno no fue auspicioso: cayó ante Atlético Tucumán, como local; el tropiezo resultó el primero de los cinco que acumula el ciclo, que en nueve partidos sumó dos victorias –frente a San Lorenzo y Unión- y dos empates . El Ferroviario actualmente acumula seis encuentros sin festejos y ocupa el último puesto del Grupo A, junto a Talleres (Córdoba); la tabla Anual lo descubre en el 27° casillero entre los 30 equipos –solo por delante de Riestra, Aldosivi y Estudiantes, de Río Cuarto- y la de los Promedios, en la 26ª posición.

Platense realiza un recorrido singular desde que Martín Palermo tomó el cargo, tras la salida de Walter Zunino . La Copa Libertadores fue una experiencia que agitó al club de Vicente López, que después de eliminar en Chile a Coquimbo Unido, en los octavos de final, recibió el golpe de Fluminense, que rompió el hechizo. Una eliminación con escándalo, con hinchas que invadieron la cancha y protagonizaron el robo de banderas a los hinchas brasileños. La Aprevide lo sancionó con dos partidos sin público: cumplió el primero frente a Newell’s y ahora los dirigentes intentan reducir la pena y jugar con hinchas el clásico ante Argentinos.

El contraste entre la participación internacional y el torneo Clausura se refleja en los resultados: Platense triunfó en dos partidos, igualó en otro dos y perdió tres; no gana hace cuatro encuentros, cinco unidades lo separan de Unión, que actúa como corte para clasificarse a los playoffs , y llegar a las posiciones para jugar nuevamente a las copas internacionales es una quimera: 17 puntos lo separan de Belgrano (Córdoba), aunque los Piratas liberarán la plaza por ser campeones del torneo Apertura, y 16 unidades, con 18 en juego, la diferencia con Estudiantes (LP) . El Pincha será el rival en los cuartos de final de la Copa Argentina, el certamen que asoma como la restante vía para sumar una estrella y repetir la vivencia internacional.

Tres de los clubes denominados grandes cambiaron entrenador en el Clausura. River , con Leonardo Ponzio , enderezó la campaña -tres éxitos y una derrota- y la cosecha lo puso en carrera para los playoffs , al posicionarse octavo en la Zona B , y se perfiló en la tabla Anual: está octavo, con 42 unidades, y cinco puntos lo separan de Boca, que resulta el corte para jugar la Copa Libertadores . Los millonarios deberán componer un sprint contundente pare recortar la brecha y, además, superar a otros rivales como Argentinos, Rosario Central, Instituto y Gimnasia LP, con pretensiones de jugar el máximo torneo del clubes que organiza la Conmebol.

La sorpresiva llegada de Jadson Viera a Independiente , tras la salida de Gustavo Quinteros y el interinato de Carlos Matheu , reposiciona al Rojo . Con el uruguayo, el equipo firmó siete de los 15 puntos que disputó, con 17 unidades se está clasificando a los playoffs del torneo Clausura y alimenta la esperanza de capturar un cupo para regresar a las copas internacionales : suma 41 puntos en la tabla Anual, al igual que Estudiantes, y la diferencia es mínima con River y Belgrano –ambos con 42-, mientras que Gimnasia LP e Instituto acumulan 43.

Menos favorable es el presente de San Lorenzo , institucional y también deportivo. El Ciclón comenzó el torneo Clausura con Néstor Pipo Gorosito como entrenador, aunque el ciclo se extendió por apenas siete partidos: dos triunfos, un empate y cuatro derrotas precipitaron la desvinculación; Walter Perazzo , coordinador general de fútbol, tomó las riendas por un partido y desde hace tres fechas asumió Rubén Darío Insúa. La tercera aventura del Gallego no arroja cifras alentadoras y los clásicos marcan la campaña: empató con Independiente y cayó en el Nuevo Gasómetro con Boca . Para jugar los playoffs necesita recortar cinco puntos a Newell’s y para la tabla Anual precisa achicar nueve unidades. Escenario sombrío.

La contratación de Jorge Sampaoli generó expectativa en Talleres , aunque la aventura apenas se extendió por siete partidos: una victoria, dos empates y cuatro caídas condenaron al experimentado entrenador, que fue reemplazado por Omar de Felippe . La T cambió nombres, pero continúa enredada y sumó tres puntos sobre nueve . Último en la Zona A, los playoffs son una ilusión con escaso sustento : debe remontar ocho puntos y varios rivales. La misma cantidad de unidades lo separan de la última posición que otorga plazas en la tabla Anual.

Tres fechas atrás, Javier Sanguinetti asumió en Aldosivi con el objetivo de encender una esperanza en los marplatenses. El Tiburón es anteúltimo en la tabla de los Promedios , aunque Estudiantes de Río Cuarto es el principal candidato para descender. Los cordobeses también cierran la tabla Anual, por lo que el 29° será quien pierda la categoría y ahí está Aldosivi. Cinco unidades lo separan de Deportivo Riestra , y los seis puntos sobre nueve en disputa que logró Aldosivi con el actual DT generan ilusión.

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Fuente: La Nación