Por qué no hay mujeres en Artemis III: la explicación del astronauta Luca Parmitano

El astronauta italiano Luca Parmitano , uno de los cuatro integrantes convocados para la misión Artemis III, el vuelo de prueba de la NASA previsto para 2027, se metió en la polémica generada en torno a la ausencia de mujeres como parte de la tripulación. “Faltan mujeres porque se han priorizado las necesidades de la misión”, señaló en coincidencia con las explicaciones vertidas por la propia agencia espacial sobre la conformación del grupo.

Hace un par de semanas la NASA se refirió a este tema en respuesta a las críticas que despertó la conformación de Artemis III, integrada exclusivamente por hombres.

Luego del anuncio oficial de los cuatro astronautas que participarán del vuelo previsto para 2027, surgieron cuestionamientos sobre la ausencia de mujeres en una misión clave dentro del programa que busca preparar el regreso de los seres humanos a la Luna.

En ese sentido, el administrador de la agencia espacial estadounidense, Jared Isaacman , defendió la decisión y aseguró que la selección de los astronautas no estuvo influenciada por cuestiones políticas. “La Oficina de Astronautas asigna la tripulación que le da a la misión la mejor posibilidad de cumplir sus objetivos” , señaló a través de sus redes sociales y dio por finalizado el debate.

Parmitano ya había saltado a la fama, más allá de su experiencia en el espacio, cuando fue presentado por la NASA como piloto de la expedición. Durante el acto oficial, el integrante de la Agencia Espacial Europea (ESA) combinó el humor con la emoción al referirse al desafío que tendrá por delante junto al resto de la tripulación.

“Si no recuerdo mal, en Artemis II también tenían una crema de chocolate italiana muy famosa. Así que sí espero que aparezca algo italiano en el menú” , dijo Parmitano ante la prensa. El astronauta destacó que la gastronomía de su país es “un tesoro de la Unesco” y sostuvo que “todo el mundo quiere algo de comida italiana”.

Con 49 años y dos hijas, Parmitano fue piloto de pruebas de la Fuerza Aérea Italiana antes de convertirse en astronauta de la ESA en 2009. A lo largo de su carrera completó dos misiones en la Estación Espacial Internacional y protagonizó algunas de las caminatas espaciales más complejas de los últimos años, incluida una en la que su casco comenzó a llenarse de agua debido a una falla técnica que puso en riesgo su vida.

Durante la conferencia realizada en el Centro Espacial Johnson, en Houston, Parmitano explicó que compartirá las tareas de pilotaje con el comandante de la misión, Randy Bresnik .

“Ambos somos pilotos de prueba y la nave espacial necesita una tripulación de dos personas para operar. Compartimos las responsabilidades”, señaló.

El astronauta admitió que su designación fue inesperada y aseguró sentirse “muy humilde” frente a la complejidad del trabajo que deberán realizar: “Me siento honrado por formar parte de este increíble grupo y por dejarme volar” .

“Es una misión muy compleja” , afirmó al referirse a los ensayos que llevará adelante la tripulación antes de los futuros intentos de regreso de astronautas a la superficie lunar.

Según informó la NASA al presentar a la tripulación, Artemis III está prevista para 2027 y tendrá como objetivo realizar una serie de pruebas críticas en órbita terrestre utilizando dos módulos lunares distintos . La misión permitirá evaluar sistemas, procedimientos y capacidades operativas que serán fundamentales para las siguientes etapas del programa Artemis, especialmente para Artemis IV y las futuras expediciones que buscarán establecer una presencia humana sostenida en las cercanías de la Luna .

La tripulación principal estará integrada por Parmitano , Bresnik , Andre Douglas y Frank Rubio . Durante la presentación, los cuatro destacaron el carácter internacional del equipo y la importancia de la cooperación entre agencias espaciales.

Parmitano aprovechó la ocasión para remarcar el papel de Europa dentro del programa espacial estadounidense. El astronauta consideró que la elección de un europeo como piloto constituye una señal del nivel de confianza alcanzado entre la NASA y la ESA.

“Somos socios sólidos. Somos socios líderes” , afirmó. También celebró la diversidad cultural de la tripulación. Según explicó, todos los integrantes llegaron al acto de presentación luciendo las insignias de las instituciones y países que representan. “Las diferencias aportan diversidad y enriquecen a la tripulación” , concluyó.

Fuente: La Nación