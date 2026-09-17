“No me tomen de tonta”: Patricia Bullrich insiste con los reclamos a la mesa política por no advertirle sobre las “bombas atómicas” del Presupuesto

Patricia Bullrich eligió no ponerle paños fríos a sus dichos sobre los cambios en el área de Discapacidad incluidos en el Presupuesto, sobre los que no fue advertida, y apuntó contra la mesa política que funciona en Casa Rosada. "A mí no me tomen de tonta" , advirtió la senadora por la falta de aviso sobre lo que consideró "bombas atómicas" incluidas en el proyecto.

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza habló luego de que este jueves por la tarde la Cámara alta consiguiera convertir en ley los cambios en el proyecto de Inocencia Fiscal. En ese marco, Bullrich volvió a hablar de su enojo por no haber sido advertida que el proyecto de Presupuesto incluía cambios en los fondos destinados para el área de Discapacidad.

"De golpe viene una bomba atómica , no era lo que se estaba discutiendo", comentó Bullrich en diálogo con A24 sobre el encuentro de la mesa política previo al envío del proyecto de Presupuesto al Congreso para su tratamiento.

"Yo tengo que ser sincera y decir 'a mí no me tomen de tonta' si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta ", se sinceró.

De acuerdo con lo denunciado por la senadora, "habíamos estado el día anterior en la mesa política, se habló de la macro, pero nadie dijo nada de esto".

En cambio, Bullrich aseguró haberse enterado por los diputados del oficialismo que le contaron " a las tres de la mañana, cuando entró el Presupuesto (al Congreso) y pudieron leerlo". Sumó que los legisladores tenían apenas horas después una comisión para discutir con aliados y opositores. "Nos van a matar" , recordó que pensó al enterarse de este movimiento presupuestario de su Gobierno.

Tras esto, apuntó directamente a la mesa política del Gobierno de Milei, la que está compuesta por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández ; el Subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia de la Nación Argentina Eduardo "Lule" Menem; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor Santiago Caputo; el ministro de Economía Luis Caputo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli y la propia Bullrich.

"Quiero una mesa política donde las cosas se discutan", declaró Bullrich. "No puede venir en el Presupuesto algo distinto a lo que estamos discutiendo", insistió con su reclamo.

Siguiendo con su descargo, apuntó indirectamente al ministro de Economía Caputo. "El Presupuesto sale de Economía; yo no quiero acusar a nadie, pero sale de Economía" , marcó.

Vivimos épocas oscuras del kirchnerismo: te controlaban cuántos dólares podías comprar y hasta qué podías hacer con tu plata. Muchos guardaron sus ahorros bajo el colchón para evitar persecuciones. Inocencia Fiscal viene a proteger lo que es tuyo. Es una ley clave para todos los… https://t.co/VF1qAMMvdB pic.twitter.com/8oPHKeHJQi

Por otro lado, destacó que la cuestión por discapacidad es un tema "sensible" para la ciudadanía y que el Ejecutivo tiene que " cuidar mucho la sensibilidad de las familias que tienen una persona con discapacidad, y la sociedad que se solidariza con esto".

Asimismo, aunque sostuvo que "el superávit no se negocia ", pidió "tener cercanía con los ciudadanos que necesitan una respuesta".

Finalmente, recordó que "hay una oposición que se va a subir a todo lo que pueda si nosotros les dejamos agujeros" , y reclamó entonces: " No dejemos más agujeros".

"Acá hay un error no forzado y te puede hacer perder el partido" , cerró la jefa del bloque libertario en el Senado.

El nuevo texto que aparece en el proyecto de ley del presupuesto deroga artículos que había negociado con la oposición aliada. Propone regresar a un esquema de pensión por invalidez que no llega a los $ 300 mil y que se le da de baja si el beneficiario tiene un empleo. También deja en manos de las obras sociales y de las prepagas el monto destinado a los prestadores.

Se trata de un área tan sensible como la discapacidad, que afecta a casi 6 millones de personas y a sus respectivos familiares.

Fuente: Clarín