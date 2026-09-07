No lo dejaron cargar gas y apuñaló a dos personas en una estación de servicio de Recoleta

Un hombre apuñaló a dos personas en una estación de servicio en el barrio de Recoleta luego de que no le quisieran cargar gas por tener la oblea del auto vencida.

El hecho ocurrió en una estación YPF ubicada sobre la calle Paraguay al 1600 este domingo por la noche, cuando el agresor solicitó cargar gas. El playero se negó argumentando que la documentación del Volkswagen del hombre, maltrecho y con la certificación vencida, no estaba apta para recargar el combustible.

El agresor, identificado como Miguel Pérez , de 36 años, primero discutió con el trabajador que se negó a cargarle combustible por estar en infracción y lo amenazó con un cuchillo.

El hombre, reconstruyó la señal TN , insistió alegando que a él siempre le cargan allí y con el vehículo en esas condiciones, pero la respuesta que recibió continuó siendo negativa.

El agresor amenazó con sacar un cuchillo en medio de la discusión , pero desistió y volvió a subirse a su auto. Amagó con irse, sin embargo reapareció por otro flanco del playón para intentarlo nuevamente.

En ese instancia, dos clientes, que según la señal de noticias son familiares, intercedieron y quisieron convencer a Pérez de que entienda que el empleado cumple con sus tareas y que no lo moleste más.

Tras otro intercambio verbal, el agresor hirió en la mano a uno y en el cuello a otro. Se informó que las heridas que recibieron los clientes fueron superficiales y que las víctimas son familiares.

El agresor fue detenido por la Policía de la Ciudad que intervino en el episodio que precintó la estación de servicio mientras realizaron las pericias correspondientes.

Fuente: Clarín