Hay fuertes demoras y cancelaciones en las líneas Mitre, Sarmiento y Roca: la explicación de Trenes Argentinos

Los trenes de las líneas Mitre, Sarmiento y Roca presentan este lunes importantes demoras y cancelaciones por la aplicación de un nuevo protocolo, según indicó Trenes Argentinos .

Desde pasadas las 7 las formaciones no salen de la estación Constitución y los carteles muestran demoras de más de 30 minutos en el cronograma habitual.

Según informaron desde la empresa, las dificultades se deben a “problemas operativos” relacionados con la implementación de un nuevo protocolo para controles de alcoholemia al personal de conducción y a los guardas.

Los inconvenientes se registran en dos ramales de la línea Mitre, mientras que todos los ramales del Roca y el servicio del Sarmiento funcionan con demoras y cancelaciones.

La situación ya generan complicaciones para los pasajeros que utilizan estos servicios ferroviarios durante la jornada. Mientras desde Constitución ya no salen las formaciones, las que llegan a Liniers lo hacen con complicaciones.

“A las 5:30 me tenía que tomar el tren y llegó a las 6, el directo nunca apareció y terminé tomando el común casi dos horas después”, contó una de los usuarias afectadas.

Por otra parte, las líneas San Martín y Belgrano Sur circulan con normalidad .

Sumado a ello, el ramal Tigre de la línea Mitre sufrió complicaciones esta mañana por el accidente con una persona y agrava la situación de la circulación en es etramo.

Los inconvenientes en las líneas de trenes ocurren luego de cuatro días en los que habían registrado problemas relacionados con la carga de la tarjeta SUBE.

Noticia que está siendo actualizada.-

Fuente: TN