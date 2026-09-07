Cayó Eluney, la viuda negra que había atacado en Pilar y que ya tenía un pedido de captura por tenencia de droga

Se hacía llamar Eluney en sus redes sociales. Con solo 21 años ya se movía en la ilegalidad. La buscaban por robarle a un hombre de 31 años en su casa de Pilar bajo la modalidad de viuda negra. Mientras intentaban dar con ella los investigadores descubrieron que su verdadero nombre era Lourdes Milagros Rodríguez y que ya tenía otro pedido de captura pese a su corta edad.

Eluney, el pseudónimo con el que conquistaba a sus presas, había encontrado a su víctima del pasado 24 de julio a través de su cuenta de Instagram. Lucas D.G. cayó ante los encantos virtuales de la joven y la invitó a su domicilio en la calle Ana María Mogas en Pilar . Grave error. Eluney no era Eluney y era tan bella como malvada. Tras ingerir bebidas, la víctima perdió el conocimiento. Un clásico modus operandi de una viuda negra.

Cuando Lucas despertó constató que en su casa faltaban cosas, además de la mujer. Le habían robado dinero en efectivo tanto en pesos como en moneda extranjera, una consola PlayStation 4, una notebook HP, un celular Samsung S25 y llaves de su casa.

Personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) de Pilar puso manos a la obra en la investigación. Analizaron material fílmico e identificaron en primer orden el vehículo que utilizaron la viuda negra y uno de sus cómplices. También obtuvieron la dirección de un domicilio en José C.Paz . Con estos primeros elementos consiguieron una orden de allanamiento y dos órdenes de detención para Eluney y su cómplice.

Este domingo personal de la Policía Bonaerense puso manos a la obra. Allanaron el domicilio en el Barrio María Teresa de Calcula en José C. Paz donde encontraron a Eluney. Para su sorpresa, también descubrieron que la joven tenía un pedido de captura activo por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización de la Unidad Funcional de Instrucción 16, del juzgado de Garantías n° 3, del Departamento Judicial de San Martín.

Mientras allanaban el domicilio de José C. Paz s urgió del análisis de un celular un nuevo domicili o en la calle Medranos N° 1221, en Merlo. El Ministerio Público Fiscal se movió rápidamente y autorizó un allanamiento de urgencia allí donde secuestraron un celular y un comprobante de pasaporte a nombre de Damián Rodrigo Cano Graver.

A su vez, en las inmediaciones del lugar, se dio con un auto un Toyota Etios patente OOR840, conducido por Aníbal Edwar Castellanos Montilla, de 29 años y nacionalidad venezolana, y acompañado por Bastián Alejandro García Cisterna, un joven de 18 años de nacionalidad chilena. El primero quedó detenido y el segundo fue aprehendido en carácter de urgente por encubrimiento , al tiempo que se constató que había ingresado al país de forma ilegal.

En los domicilios se secuestraron: cuatro celulares, dinero por $11.700 y U$S 100; un chaleco de ciré con capucha negro; un perfume Rose Gourmand de 80ml que pertenecía a la víctima ; cuatro frascos goteros de vidrio; un DNI a nombre de Brenda Tatiana Suárez; el comprobante de solicitud de pasaporte a nombre de Cano Graver Damián Rodrigo; y el Toyota Etios blanco.

En tanto, del interior del auto se secuestraron dos teléfonos celulares y un DNI peruano a nombre de Garnique More Leonardo Junior, quien resultó, junto a Cano Graver, autor del hecho. Ambos se encuentran prófugos.

Fuente: Clarín