Murió un bebé de siete meses conectado a un respirador: Analizan si la tragedia ocurrió debido a un corte de luz

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Un bebé de siete meses murió durante la madrugada del domingo en la ciudad de Córdoba, luego de haber permanecido conectado a un equipo de asistencia respiratoria en su domicilio tras una intervención médica. La Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento.

El padre trasladó al pequeño, que se encontraba inconsciente, desde su vivienda del barrio Blas Pascal hasta el Hospital de Pronta Atención Cura Brochero, ubicado en barrio Argüello.

En el centro de salud, los profesionales realizaron maniobras de asistencia, pero finalmente confirmaron el fallecimiento del menor.

Según las primeras informaciones, el bebé permanecía conectado a un respirador en su domicilio. En ese contexto, sus padres señalaron que durante la jornada anterior se habían registrado varios cortes de suministro eléctrico en la zona y expresaron su preocupación por el posible impacto que las interrupciones pudieron haber tenido sobre el funcionamiento del equipo.

Hasta el momento, no está confirmado que exista una relación directa entre los cortes de luz y el fallecimiento. Esa posibilidad forma parte de las distintas líneas que analiza la Justicia.

La investigación buscará establecer las causas de la muerte, determinar si existió algún inconveniente con el equipo de asistencia respiratoria y reconstruir las condiciones en las que se encontraba el bebé durante las horas previas a su traslado.