Una peluquera pagó por una “limpieza espiritual”, fue estafada y se mató: el fiscal pidió que las tres acusadas vayan a juicio

El fiscal Ignacio Torrigino , de la UFI 19 de Lomas de Zamora, solicitó la elevación a juicio de la causa que investiga la estafa de $14 millones a una peluquera que luego se quitó la vida al perder sus ahorros.

El requerimiento, al que tuvo acceso TN , planteó que sean juzgadas Marta Noemí Mitrovich (73 años), María Silvia Mitrovich (78) y Nancy Marina Yovanovich (53). Según la acusación, el 20 de enero de este año, las tres se apoderaron de 14 millones de pesos en efectivo pertenecientes a Merlin Emilda Díaz Silva y a su pareja, Lewis Joel Celestino Lupa , en la peluquería ubicada en Olimpo y San Juan, en la localidad de Ingeniero Budge.

El plan, según el fiscal, empezó el 15 de enero. María Silvia Mitrovich y Yovanovich se presentaron como clientas, instalaron la idea de que alguien había realizado un “trabajo malicioso” contra la dueña del local y ofrecieron una “limpieza energética” .

Días después, las mujeres volvieron a la peluquería donde la víctima les entregó el dinero con la promesa de que sería “bendecido” y devuelto , pero nunca lo hicieron.

Esa misma noche, Díaz Silva ingirió ácido muriático. Falleció en el Hospital Allende, con un cuadro de acidosis metabólica severa . Antes había escrito una nota que decía: “Me robaron mi plata” .

También le envió a Marta Mitrovich decenas de mensajes y más de 25 llamadas sin respuesta, un video de la botella y advertencias de que se quitaría la vida si no le devolvían el dinero. En un audio, la imputada le respondió: “ Me extraña que por tan poca cosa querés hacer eso. Es tu problema… yo te voy a llevar la plata”.

Las cámaras del local muestran las visitas de las tres mujeres. La empleada Verónica Benítez relató cómo se movían con familiaridad, se sentaban detrás del mostrador y llevaban a la dueña al fondo del local.

El denunciante Celestino Lupa contó que su pareja le había pedido que se retirara de la casa el 19 de enero para recibir a una visitante, y que el 20 la encontró desvanecida y sangrando.

Marta Mitrovich estuvo prófuga siete meses. Fue detenida en Orán , Salta, con documentación ajena y, según el fiscal, en el momento de cometer otro engaño similar. Tiene antecedentes por hechos semejantes.

En su descargo reconoció haber “adivinado la suerte” y haber influido en el ánimo de la víctima, pero negó haberse llevado el dinero. Las otras dos imputadas atribuyeron las visitas a un simple servicio de uñas o de tintura. El fiscal consideró esos relatos inverosímiles y contradichos por las filmaciones, los chats y la nota de la fallecida.

“Toda la prueba mencionada permite tener por acreditada la existencia del hecho y su autoría penalmente responsable, al menos con la provisoriedad propia de esta etapa”, explicó Torrigino en el dictamen.

El Ministerio Público calificó el hecho como estafa en carácter de coautoría y pidió que la detención de Marta Mitrovich se convierta en prisión preventiva por riesgo de fuga y entorpecimiento . También solicitó el embargo sobre sus bienes, el traslado a una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense y que se tenga por formulado el requerimiento de elevación a juicio respecto de las otras dos.

Fuente: TN