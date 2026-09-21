Asesinaron a un hombre tras una celebración religiosa en Salta: detuvieron a dos jóvenes

Un hombre fue asesinado durante la madrugada del domingo en el barrio Juan Manuel de Rosas, en la zona norte de la ciudad de Salta , después de ser atacado a golpes y con un arma blanca cuando terminaba una celebración en honor a la Virgen de Urkupiña.

Por el crimen fueron detenidos dos jóvenes que serían hijastros de la víctima , mientras los investigadores intentan determinar cómo comenzó la pelea y cuál de ellos intervino en la agresión.

El episodio ocurrió alrededor de las 5.30 , cuando la celebración estaba llegando a su fin y el Sistema de Emergencias 911 recibió una alerta por una pelea en el sector de los baños.

De acuerdo con los primeros elementos reunidos en la causa, la víctima habría mantenido una discusión con un hombre y una mujer de entre 19 y 23 años . El enfrentamiento escaló hasta una agresión física durante la cual se habría utilizado un arma blanca .

El hombre logró salir del sector, pero cayó gravemente herido a pocos metros. Testigos señalaron que lo vieron abandonar los baños y que detrás de él se encontraban los dos jóvenes que posteriormente fueron detenidos.

Una ambulancia llegó hasta el lugar para asistirlo, pero el personal sanitario constató que había muerto . Hasta el momento, su identidad no fue difundida oficialmente.

Las declaraciones de las personas que permanecían en el predio permitieron identificar a los posibles involucrados. Efectivos de la Dirección General de Investigaciones localizaron a ambos jóvenes y los detuvieron.

Según fuentes vinculadas con la investigación, los sospechosos serían hijastros del hombre asesinado . Ambos quedaron a disposición de la Justicia mientras se busca reconstruir qué ocurrió durante los minutos previos al ataque.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de Criminalística trabajó en la escena, levantó indicios y realizó distintas pericias.

El arma que habría sido utilizada en el homicidio todavía no fue individualizada con precisión . Además, se ordenó la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte, las características de las lesiones y qué tipo de elemento las produjo.

Fuente: TN