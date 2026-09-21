Hay tres detenidos y una mujer prófuga por una investigación sobre la venta irregular de terrenos

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Tres personas fueron detenidas y una cuarta permanece prófuga en el marco de una investigación judicial por una presunta estafa vinculada con la comercialización de terrenos ofrecidos como lotes residenciales en distintos emprendimientos de La Plata.

Las órdenes de detención fueron solicitadas por la UFI N° 5 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Menucci, y autorizadas por la jueza de Garantías Marcela Garmendia. Alcanzaron a Francisco Alberto Vila Basualdo, Eugenia Martínez, Nadia Antonella Lima y Milena del Sol Dell’Aqua.

Dell’Aqua fue detenida en su domicilio de Berisso, mientras que Vila Basualdo y Martínez se presentaron posteriormente ante la Justicia. Lima continúa prófuga y se solicitó su captura nacional e internacional.

Según la resolución judicial, a Vila Basualdo y Martínez se les atribuyen diez hechos de estafa; a Lima, ocho; y a Dell’Aqua, una participación necesaria en seis hechos. Martínez también fue imputada por el uso de un documento público falso.

La investigación se concentra principalmente en los emprendimientos Sophenia, ubicado en Arana, y Garden, sobre la Ruta 36, entre las calles 425 y 427. De acuerdo con la causa, los compradores recibían ofertas de sectores presentados como lotes residenciales individualizados, aptos para construir y con posibilidades de escrituración, aunque los documentos de las operaciones establecían la transferencia de participaciones indivisas de parcelas de mayor superficie.

En el caso de Garden, las publicaciones promocionaban el desarrollo como un barrio privado o cerrado y ofrecían sectores de entre 250 y 300 metros cuadrados, junto con servicios como alumbrado, calles mejoradas, cerco perimetral, cámaras y seguridad. La documentación analizada por la Justicia señala que el predio no contaba con una subdivisión registrada que individualizara esos sectores como parcelas independientes.

Uno de los casos incorporados al expediente corresponde a una pareja que habría acordado pagar 18.000 dólares por un sector identificado como lote 35. Entregaron 5.000 dólares y financiaron otros 13.000 mediante un préstamo con Black Wallet, marca vinculada a Four Capital. El boleto asociaba la operación con una superficie de 280 metros cuadrados y establecía una fecha prevista para la escrituración.

La resolución también menciona otras operaciones por montos de entre 12.000 y 18.000 dólares, además de pagos vinculados con mensuras, conexiones eléctricas y otros conceptos.

En relación con Sophenia, la investigación señala que el emprendimiento era promocionado como un barrio semicerrado. En una de las comunicaciones incorporadas al expediente, ante una consulta sobre su aprobación municipal, se habría respondido que funcionaba bajo la modalidad de “condominio” y que no requería aprobación municipal.

La causa también incluye actuaciones relacionadas con Garden ante la Municipalidad de La Plata. Según la resolución, durante un trámite administrativo se presentaron documentos con firmas atribuidas a titulares del inmueble que posteriormente fueron desconocidas por esas personas. Por este episodio, Martínez fue imputada por el presunto uso de documentación pública falsa.

Los informes incorporados al expediente indicaron además que el predio se encontraba en una zona periurbana y rural y que no contaba con una subdivisión registrada. Durante 2025 se constataron construcciones y viviendas en el lugar y se iniciaron actuaciones para analizar la situación existente.

La investigación también contempla otros emprendimientos y estima que más de 500 familias podrían haber resultado damnificadas en distintos desarrollos. Las autoridades judiciales buscan determinar el alcance de las operaciones, la participación de cada uno de los imputados y las circunstancias en las que fueron comercializados los terrenos.

La causa continúa en etapa de investigación y las responsabilidades atribuidas a los involucrados deberán ser determinadas por la Justicia.