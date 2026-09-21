Buscan a una adolescente de 13 años que desapareció tras conocer a alguien por internet

INTERNACIONALES





La Policía Civil de Goiás investiga la desaparición de Ana Clara Alves Silva, una adolescente de 13 años que se encuentra desaparecida desde la madrugada del domingo. Según la investigación, habría dejado su vivienda para irse con una persona que conoció a través de internet.

El padre de la menor contó que descubrió su ausencia el lunes por la mañana, cuando fue a llamarla para desayunar. Su hermana se encontraba en la vivienda, pero Ana Clara no estaba y tampoco había información sobre su paradero.

De acuerdo con la delegada Aline Lopes, la adolescente dejó una carta dirigida a su hermana en la que expresó su cariño por su familia y manifestó que había tomado la decisión de irse con una persona a la que quería.

La adolescente no habría dejado información precisa sobre quién es esa persona ni hacia dónde se dirigieron. La investigación busca determinar las circunstancias de la desaparición y localizar a la menor.

Las autoridades continúan realizando tareas para establecer su paradero y esclarecer qué ocurrió desde el momento en que salió de su casa.