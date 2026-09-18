Murió un alumno de 11 años tras ser golpeado por un arco de fútbol dentro de una escuela

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Un estudiante de 11 años murió luego de sufrir un grave accidente dentro de una escuela estatal de Brasil. El menor fue golpeado por un arco de fútbol que cayó mientras se encontraba en el establecimiento.

La víctima fue identificada como Fabian Alexander Zerpa Bermudez, de 11 años, de nacionalidad venezolana. El accidente ocurrió durante la tarde del miércoles 16 de septiembre.

De acuerdo con la información difundida por la Brigada Militar, el niño sufrió heridas de gravedad luego de ser alcanzado por la estructura de un arco de fútbol.

Los equipos de emergencia acudieron al establecimiento y le brindaron los primeros auxilios. Posteriormente, el menor fue trasladado a un hospital, pero murió como consecuencia de las heridas sufridas.

Según explicó la delegada Aline Martinelli, en el establecimiento había dos arcos antiguos que habían quedado en un sector luego de reformas realizadas en el edificio. De acuerdo con la investigación preliminar, los propios estudiantes habían movido uno de ellos para utilizarlo durante juegos y, en esas circunstancias, la estructura cayó sobre el niño.

La Secretaría de Educación informó que el estudiante recibió atención inmediata tras el accidente y aseguró que colabora con las autoridades que investigan lo ocurrido.

Además, el organismo anunció que realizará una investigación interna para determinar las circunstancias del accidente.

Como consecuencia de lo ocurrido, las clases fueron suspendidas este jueves 17 de septiembre.