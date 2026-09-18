Indagan al Gordo Dan, Sarubbi Benítez y otros tuiteros libertarios por amenazas, hostigamiento y discriminación

La Justicia porteña indagó a cuatro influencers libertarios denunciados por el diputado socialista Esteban Paulón, quien los acusó de hostigarlo y discriminarlo a través de publicaciones en redes sociales y expresiones realizadas en el programa La Misa, que se emite por el canal de streaming Carajo.

Daniel "Gordo Dan" Parisini y Mariano Pérez fueron indagados el jueves, mientras que este viernes fue el turno de Alejandro Sarubbi Benítez y Pablo Pazos, quienes pertenecen a Las Fuerzas del Cielo y se referencian en el asesor presidencial Santiago Caputo. Todavía no pudo ser notificado por la Justicia el quinto imputado, Nicolás Márquez.

El diputado Paulón denunció que los cinco influencers libertarios lo vincularon con el VIH, la pedofilia y otros delitos en relación con su orientación sexual y con sus posiciones políticas sobre diversidad.

La investigación está a cargo de la fiscal en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Celsa Ramírez , de Investigaciones Complejas de la ciudad de Buenos Aires, que analiza posibles delitos de amenazas, incitación a la violencia colectiva, hostigamiento, propaganda de odio y discriminación.

Parisini y Pérez se negaron a responder preguntas durante las indagatorias del jueves y presentaron sus escritos de defensa, con el mismo abogado. La fiscal dispuso una prohibición de contacto físico y virtual entre los imputados y Paulón.

Este viernes fue el turno de Sarubbi Benítez y Pazos . El abogado presentó un pedido de recusación contra Ramírez y, según fuentes vinculadas al expediente, se mostró "irascible" durante la audiencia. Pazos, en cambio, presentó un escrito de defensa con otro abogado y se negó a declarar.

No es la primera vez que Sarubbi Benítez cuestiona a Ramírez. En otra causa, iniciada a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano por presuntas amenazas, el abogado también recusó a la fiscal y presentó una denuncia contra ella y otras personas. En ese expediente, además, Sarubbi acusó a Pagano, Jorge Rial y otros de integrar una supuesta asociación ilícita.

En la denuncia de Paulón, entre los mensajes incorporados a la causa aparece uno de Nicolás Márquez, publicado en X, en el que escribió "La Diputada @EstebanPaulon siempre publicitando conductas que contagian el VIH". En una ampliación de su denuncia, Paulón sostuvo que esa publicación formaba parte de "un ataque sistemático" y señaló que el mensaje hacía referencia al VIH y a su condición de "gay y casado con un varón". Márquez fue invitado a La Misa, el programa que conduce el Gordo Dan, donde el 3 de julio de 2025 insultó a Paulón.

También se incorporaron publicaciones de Pazos. En una de ellas, del 24 de junio de 2025, escribió sobre Paulón: " Pedófilo, operador, comunista, y cara de pelotudo. SIDA PARA VOS" . La denuncia también señala expresiones de Sarubbi Benítez en las que se refirió al diputado como "pedófilo, vendehumo, fantasma".

Ahora resta resolver cómo planea avanzar la Justicia con Márquez, el único de los cinco imputados que todavía no pudo ser notificado para cumplir con la indagatoria. Su citación permitirá completar esta primera etapa de la investigación, mientras la fiscalía deberá definir si las publicaciones y expresiones denunciadas constituyen los delitos que fueron planteados en la denuncia.

Fuentes con acceso al expediente destacaron dos antecedentes en la Justicia porteña vinculados con Manuel Gorostiaga, alias Danann, cuando formaba parte del ecosistema de influencers libertarios -luego se distanció del Gobierno de Milei-. En marzo de 2024, fue condenado por la discriminación contra una mujer trans, a partir de sus publicaciones en redes sociales. El Ministerio Público Fiscal presentó ese fallo como la primera condena a un influencer por "discriminación en entornos digitales".

Esa condena a Danann incluyó una multa y la prohibición de volver a mencionar o referirse a la víctima en sus plataformas o en medios de alcance público. Un mes después, en otra causa por el hostigamiento en redes sociales por motivos de género contra una periodista, Danann acordó una probation, que incluyó 40 horas de tareas comunitarias y un taller de formación contra la violencia de género.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín