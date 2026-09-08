Miguel Gómez, experto en decoración: “Si la cocina y el comedor comparten espacio, no pueden parecer dos cosas distintas”

Cuando la cocina y el comedor comparten un mismo espacio, el desafío principal es lograr que ambos ambientes se integren de manera natural y no parezcan dos mundos separados. Así lo sostuvo Miguel Gómez , experto en cocinas, quien remarcó: “Si la cocina y el comedor comparten espacio, no pueden parecer dos casas distintas” .

Según Gómez, la tendencia de abrir la cocina al living o comedor aporta elegancia y amplitud, pero exige prestar atención a cada detalle para que la decoración fluya y no genere cortes visuales abruptos. La clave está en sincronizar materiales, colores y texturas para que el conjunto resulte equilibrado.

Abrir la cocina al comedor transforma la dinámica de la casa: ya no hay dos habitaciones independientes, sino un espacio compartido donde todo queda más expuesto. Por eso, uno de los errores más comunes es decorar cada zona como si fueran estancias separadas .

Gómez recomendó coordinar materiales y acabados. No es necesario que todo sea idéntico, pero sí debe haber un vínculo visual : por ejemplo, una madera presente en los muebles de la cocina puede repetirse en la mesa del comedor o en detalles decorativos. Lo mismo ocurre con metales, revestimientos o textiles, que pueden aparecer de forma sutil en ambos sectores.

El color es otro recurso fundamental. Elegir una paleta cromática coherente ayuda a que la transición entre cocina y comedor sea más natural. No se trata de usar un solo tono, sino de combinar diferentes matices dentro de una misma gama para sumar profundidad y personalidad, evitando contrastes que dividan el ambiente.

Las texturas también aportan riqueza visual. Madera, piedra, fibras naturales o cerámicos pueden usarse en ambos espacios, siempre buscando una relación que refuerce la continuidad.

Aunque la cocina y el comedor cumplen funciones distintas, Gómez insistió en que la diferencia funcional no debe traducirse en una ruptura estética.

Si la cocina apuesta por una estética cálida y natural, el comedor puede acompañar esa sensación con la elección de materiales, textiles y lámparas que mantengan la misma línea decorativa. Así, ambos ambientes se unen en un solo concepto visual , sin perder su identidad.

Fuente: TN