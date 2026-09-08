Maribel y Vicente, nómadas: “Tenemos dos pensiones normales, vivimos en el mes con 2.000 euros, incluido el gasoil”

Maribel y Vicente son una pareja de jubilados que hace cinco años optaron por dejar su casa, vivir en un motorhome y recorrer Europa. Esta decisión la tomaron tras quedarse sin ataduras ni deudas en su vivienda de Mallorca, España .

Desde ese momento, adaptan sus rutas al clima, a las vacaciones de sus nietos y a los encuentros con otros viajeros, siempre dentro de lo que su economía les permite. En el canal de Youtube de Arnau Serrado , contaron cómo manejan sus finanzas y cómo logran pasar el mes con 2.000 euros , incluyendo el gasto en gasoil.

El salto a la vida sobre ruedas significó un cambio inmediato en sus cuentas. Al dejar la casa en Mallorca, dejaron de pagar cerca de 1.000 euros mensuales solo en vivienda. A eso sumaron el ahorro de un auto recién comprado, que les costaba 350 euros al mes, más otros 50 del seguro. Los gastos de servicios también desaparecieron: electricidad, gas y agua, que sumaban otros 300 euros.

Para ellos, la comparación es clara: “Es mucho más económico vivir aquí que en un piso” , explican. La vida en la autocaravana les permite gastar menos sin privarse de lo esencial. “No nos falta nada” , aseguran.

Uno de los puntos clave de su presupuesto es el carburante . Para no pasarse, se pusieron un límite: “Podemos gastar 700 euros al mes en gasoil. Cuando llegamos a ese tope, paramos y esperamos hasta volver a cobrar” , cuentan. En la práctica, nunca llegaron a agotar ese monto porque suelen hacer más paradas que rutas largas, pero la regla les ayuda a mantener el control.

Los gastos fijos son mínimos. No tienen lavarropas, sino que lavan la ropa en autolavados, lo que les ahorra electricidad y agua. La energía eléctrica no les cuesta nada, ya que instalaron placas solares, baterías y acumuladores que alimentan todos sus electrodomésticos: desde la air fryer y la cafetera hasta dos televisores, una heladera y un congelador.

La alimentación también es parte del ahorro. “La gente piensa que viajamos y comemos siempre afuera, pero es al revés: cocinamos, desayunamos y cenamos en la autocaravana” , explican. Así, logran que los 2.000 euros mensuales de sus dos pensiones alcancen para todo, incluso para imprevistos mecánicos.

Maribel y Vicente insisten en que su autocaravana está “bastante completa” y que la vida nómada no implica privaciones. “Gastamos menos y no nos falta de nada” , repiten. Mientras la salud y la motorhome los acompañen, planean seguir recorriendo Europa y disfrutando de una vida sencilla, sin facturas de luz ni gastos innecesarios.

Fuente: TN