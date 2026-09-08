Cambia la construcción: la máquina que no usa cemento y acelera el trabajo de las obras

En las últimas semanas, la construcción se vio beneficiada por un robot que coloca ladrillos de manera automatizada . La máquina alcanza una velocidad que permite levantar casas y departamentos en tiempo récord con una particularidad: no usa cemento .

Se trata de la máquina WLTR , desarrollada en República Checa y que llegó al Reino Unido para un proyecto de 27 viviendas, donde se encarga de automatizar una de las tareas más repetitivas de la construcción: levantar paredes ladrillo por ladrillo .

El sistema usa sensores , láseres y tecnología de posicionamiento para determinar dónde debe colocar cada pieza. Además, en determinadas aplicaciones puede utilizar un adhesivo en espuma en lugar del tradicional mortero de cemento, lo que permite acelerar el proceso.

Según las especificaciones difundidas sobre el robot, puede colocar alrededor de 108 pies cuadrados de mampostería por hora , es decir, alrededor de unos 10 metros cuadrados. El funcionamiento combina diferentes sistemas:

De esta manera, los trabajadores podrán dedicar más tiempo a otros trabajos de la obra, como suministrar materiales , realizar cortes y solucionar los inconvenientes que puedan aparecer durante la construcción.

En determinadas aplicaciones, WLTR puede trabajar con una espuma adhesiva especialmente desarrollada para mampostería en seco , que se coloca sobre el ladrillo antes de posicionarlo.

Esto ayuda a reducir los tiempos de preparación y aplicación del cemento tradicional. Además, puede tener un impacto ambiental importante, ya que su fabricación genera una cantidad importante de emisiones de dióxido de carbono.

La incorporación de estos robots no supone la desaparición del oficio, sino una transformación de las tareas que realizan los trabajadores de la construcción .

Fuente: TN