Mick Jagger, a los 83 años: “Entreno 6 días por semana, corro 12 km, hago ballet, yoga y pilates y como palta a diario”

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Mick Jagger , el líder de los Rolling Stones, sigue realizando giras y conciertos a sus 83 años, para los que necesita mantenerse en un buen estado físico. En ese sentido, el cantante lleva adelante una rutina de entrenamiento que combina varias disciplinas con una alimentación equilibrada.

“ Entreno cinco o seis días a la semana , pero no me vuelvo loco. Alterno entre el gimnasio y el baile , después hago sprints y cosas así. Entreno para ganar resistencia”, señaló el británico en diálogo con Q Magazine .

Al prepararse para una gira, el cantante suma correr a su rutina de entrenamiento. Según se difundió, puede recorrer hasta 12 kilómetros durante la mañana , ya sea en la ciudad en la que está o en una cinta de correr.

En caso de no poder salir a correr, reemplaza esta actividad por una hora de natación, kickboxing o ciclismo . Además, hace ballet, yoga y pilates , tres disciplinas que le permiten trabajar el equilibrio y la flexibilidad para moverse con mayor facilidad sobre el escenario.

Durante muchos años, Jagger se preparó físicamente con Torje Eike , entrenador noruego que trabajó con atletas olímpicos y selecciones nacionales. De acuerdo con el músico, el objetivo de estas sesiones es desarrollar resistencia para poder aguantar la exigencia de los shows .

Lejos de enfocarse únicamente en el ejercicio, el cantante también lleva una alimentación saludable que se basa en productos orgánicos, frutas, verduras, legumbres, arroz y pasta integral , sumado a proteínas como pollo o pescado.

Según Isadora Puiggené , autora del libro Pacto con el diablo , en el que analizó los hábitos de Mick Jagger, el cantante es un gran fanático de la palta y llega a consumirla prácticamente todos los días .

Además, la escritora sostuvo que Jagger lleva una alimentación equilibrada y que sus jornadas de entrenamiento pueden durar de 2 a 3 horas. Por su parte, el propio músico aseguró que necesita ingerir una gran cantidad de alimentos: “ Tengo que comer muchísimo. La gente me dice: ‘No estás comiendo’, pero como un montón. Les digo: ‘Acabo de comer el doble que vos ’”.

Fuente: TN