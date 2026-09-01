Los peluqueros coinciden: “Si las canas se vuelven amarillas o verdosas, no es recomendable usar sólo shampoo violeta”

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Las canas pueden adquirir tonos amarillentos o verdosos por distintos factores externos, como el sol, el cloro, los minerales del agua o la acumulación de productos. Aunque el shampoo violeta puede ayudar a neutralizar los reflejos amarillos, no siempre alcanza para solucionar el problema de fondo . Los especialistas recomiendan identificar primero qué provocó el cambio de color.

El peluquero español David Lesur , director de formación de los salones David Künzle, explicó que cuando el cabello adquiere un tono verdoso por la acumulación de cloro o metales, primero es necesario eliminar esos residuos. Para eso, recomienda recurrir a productos quelantes que ayuden a realizar una limpieza profunda antes de volver a matizar.

Por otro lado, el estilista de celebridades Michael Dueñas señaló que el shampoo violeta puede utilizarse para mantener las canas libres de reflejos amarillos, pero aconsejó no aplicarlo todos los días. El uso excesivo puede resecar el cabello y, en algunos casos, generar una tonalidad demasiado fría o violácea.

Por eso, los especialistas coinciden en que no conviene depender únicamente del shampoo violeta cuando las canas cambian de color. Si el problema es amarillo, puede ayudar a neutralizarlo; si aparece verde, primero hay que prestar atención a posibles residuos de cloro, minerales o productos acumulados en el cabello.

Fuente: TN