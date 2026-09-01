MADARIAGA: Hurtaron cigarrillos y perfumes de un autoservicio

MADARIAGA





Un comercio de General Madariaga fue víctima de un robo en las últimas horas, luego de que los empleados advirtieran el faltante de distintos productos y revisaran las cámaras de seguridad del local.





El hecho ocurrió en el Autoservicio ubicado en calle Pellegrini al 351. Según consta en la denuncia, el encargado del comercio se encontraba trabajando cuando recibió un llamado telefónico de los empleados, quienes le solicitaron la clave para acceder a las cámaras de seguridad.





El pedido surgió luego de que los trabajadores recibieran mercadería y detectaran que faltaban varios productos. Entre los elementos denunciados se encontraba un atado de 20 cigarrillos, además de tres perfumes, encendedores de distintos colores y golosinas.





Al revisar las imágenes registradas por las cámaras del comercio, los responsables observaron a un hombre vestido íntegramente con ropa de color negro, quien habría sido el autor de la sustracción de los productos.





Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, el comerciante aportó a la investigación las imágenes de las cámaras de seguridad, que podrían resultar de utilidad para intentar identificar al autor del hecho.



